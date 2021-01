VBW starten neue Saison mit Stars und Musical-Welthits

CATS im Ronacher, große MUSICAL-GALA und die lang erwartete Premiere von MISS SAIGON im Raimund Theater

Wien (OTS) - Der Musical-Herbst 2021 kann kommen - das Publikum darf sich auf zwei internationale Erfolgsproduktionen und eine MUSICAL-GALA der Stars der VBW freuen. VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck zeigt Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk CATS, das aufgrund großer Nachfrage bereits einmal verlängert wurde, ab 11. September 2021 für eine weitere, dritte Saison im Ronacher.

Das Raimund Theater eröffnet im September 2021 mit einer großen MUSICAL-GALA der VBW-Stars die neue Spielzeit. Im November 2021 startet Cameron Mackintoshs und Boublil & Schönbergs Musical-Welterfolg MISS SAIGON mit Voraufführungen. Die langersehnte Gala-Premiere findet am 3. Dezember 2021 statt und ist gleichzeitig die erste große Musical-Produktion im neuen Haus.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „In einer sehr herausfordernden Zeit blicken wir hoffnungsvoll auf die neue Saison, in der wir unseren Gästen endlich wieder eindrucksvolle Musical-Abende in unseren Theatern bieten wollen. CATS erfreut sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit, daher zeigen wir Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk eine weitere Spielzeit im Ronacher. Und auch das Raimund Theater ist endlich wieder lebendiger Teil der Wiener Theaterlandschaft. Wir eröffnen die Saison mit einer großen MUSICAL-GALA, bevor wir im Dezember 2021 die langersehnte Gala-Premiere des Musical-Welterfolgs MISS SAIGON auf die Bühne bringen. Dieses außergewöhnlich bewegende Stück, das genauso wie CATS zu den erfolgreichsten Musicals unserer Zeit zählt, ist die erste große Musical-Produktion im frisch renovierten Theater.“

MISS SAIGON - Ein Musical, das unter die Haut geht

Originalproduzent Cameron Mackintosh, der erfolgreichste Musical-Produzent der Welt (CATS, MARY POPPINS, DAS PHANTOM DER OPER, LES MISÉRABLES u. a.), Alain Boublil (Buch & Liedtexte) und Claude-Michel Schönberg (Musik) haben ein Musical-Meisterwerk geschaffen, das seit drei Jahrzehnten die Menschen überall auf der Welt bewegt und begeistert.

Ergreifende Musik, eindrucksvolle Bilder, atemberaubende Bühnentechnik

Die bewegende Liebesgeschichte der jungen Vietnamesin Kim und des amerikanischen GI Chris, die sich schicksalshaft in Vietnam begegnen, wird mit ergreifender Musik, einer imposanten Inszenierung, extravaganten Choreografien, einem effektvollen Bühnenbild und atemberaubender Bühnentechnik in Szene gesetzt. Die dramatische Landung eines Hubschraubers auf offener Bühne ist eines der eindrucksvollsten Bilder der Musicalgeschichte. MISS SAIGON ist eine große Show mit großer Besetzung, großen Effekten und viel fernöstlichem Flair – emotional, packend und aufwühlend zugleich.

CATS - Ein weltweites Phänomen

Unmittelbar nach der Uraufführung in London trat CATS einen Siegeszug rund um den gesamten Globus an, der so beispiellos war, dass er die gesamte Musicalwelt revolutionierte. Das legendäre Stück wurde mit allen wichtigen Theaterpreisen, u.a. sieben „Tony® Awards“ - darunter als „Bestes Musical“ - sowie drei „Olivier Awards“, drei „Drama Desk Awards“, einem „Evening Standard Award“ u.v.m. ausgezeichnet.

Tanz, Magie, Mystik und Grammy-prämierte Musik

Atemberaubender Tanz, legendäre Kostüme, ein magisches Bühnenbild, Grammy-prämierte und mitreißende Musik machen CATS zu einem unvergesslichen Erlebnis. Natürlich erwartet das Publikum auch der berührende Welt-Hit „Memory“ („Erinnerung“), der mittlerweile von insgesamt mehr als 150 weltbekannten Künstlerinnen und Künstlern (u.a. Barbra Streisand und Celine Dion) gesungen wurde. Ein magischer Theaterabend für die gesamte Familie.

Der Vorverkauf für CATS und MISS SAIGON ist ab sofort eröffnet. Tickets für die große VBW-MUSICAL-GALA sind ab Frühjahr 2021 erhältlich.

