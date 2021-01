Tierschutz Austria: Bussard mit Pkw kollidiert

Ein Mäusebussard wurde von einem Auto gerammt, der Lenker fuhr einfach weiter. Der Retter saß im Fahrzeug dahinter.

Vösendorf (OTS) - Ein aufmerksamer Autofahrer rettete zu Wochenbeginn in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) einen Mäusebussard nach einer Kollision mit einem Fahrzeug. Der Vogel wurde frontal von einem Auto erfasst, der Fahrer hielt allerdings nicht an und beging Fahrerflucht. Der Lenker des nachkommenden Fahrzeugs beobachtete den Unfall, hielt umgehend an und barg das verletzte Tier.

Er brachte den Greifvogel ins Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria (TSA, der neue Auftritt des Wiener Tierschutzvereins), wo er veterinärmedizinisch untersucht wurde. Glücklicherweise hat der Bussard bis auf einen leicht blutigen Schnabel keine groben Verletzungen davongetragen und ist mit dem Schock davongekommen. Auch seine Schwingen blieben unversehrt, lediglich das Gefieder musste trocknen. Nachdem er sich etwas von dem Schock erholt hat, kann „Benjamin“ wie er nun genannt wird, wieder ausgewildert werden. Dies soll auch in absehbarer Zeit geschehen.

Der Mäusebussard ist ein Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen und der häufigste Vertreter dieser Familie in Mitteleuropa.

