Platzmangel an der FH Wien – "Studenten als Spielball der Politik!"

Neues Gebäude gefordert – Prominente Unterstützer

Die FH Wien platzt aus allen Nähten. Jetzt sollen auch noch die Schüler der Wiener Tourismusschule "Modul" ins Gebäude am Währinger Gürtel ziehen. "Der Platz dafür fehlt! Es ist jetzt schon viel zu eng!", ärgern sich die Studierenden in einem Video.



Prominente unterstützen den Wunsch nach einem neuen Gebäude bzw nach mehr Raum für den Unterricht, aber auch nach mehr Raum für individuelle Begegnungs- und Lernzonen, darunter der frühere Finanzminister Hannes Androsch, Sepp Schellhorn (Nationalrat, Gastronom), Hans Harrer (Präsident Senat der Wirtschaft) und Birgit Fenderl (ORF-Moderatorin und Lektorin der FH Wien).



Der Appell richtet sich vor allem an WKW-Präsident Walter Ruck. Im Gegensatz zu fast allen anderen Hochschulen hat die FH Wien kein eigenes Lehrgebäude. Anstatt ein neues, modernes Gebäude für die Studierenden errichten zu lassen, möchte Ruck rund 50 Millionen Euro in das bestehende Gebäude investieren, wodurch das Platzproblem allerdings nicht ausreichend behoben werden kann.



Die FH Wien zählt zu den besten Fachhochschulen Österreichs und hat auch international einen tadellosen Ruf. Um die Qualität beibehalten zu können, ist eine adäquate Infrastruktur vonnöten. Eine Tourismusschule in das ohnehin schon überbelastete Gebäude am Währinger Gürtel zu pferchen, schadet dem Ansehen der Schule und dürfte sich negativ auf die Leistung auswirken.

Zitate der Unterstützer:



Hannes Androsch (Industrieller, Ex-Finanzminister): " Die Studierenden müssen jetzt ihre Stimme erheben. Mehr Platz muss her! "



Sepp Schellhorn (NEOS): " Wir müssen alles dafür tun, um die Qualität des Lehrangebots zu gewährleisten! "



Birgit Fenderl (FH-Lektorin): " Es wäre schade, wenn Studierende den Platz verlieren, den sie brauchen, um sich zu entfalten. Die Fachhochschule ist auch ein Ort der Begegnung! "



Hans Harrer (Senat der Wirtschaft): " Studierende dürfen nicht zum Spielball der Politik werden! "

