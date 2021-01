ONLINE - Medienseminar: Nach dem Lockdown ein Blackout?

Der Österreichische Journalist*innen Club lädt zu einem ONLINE-Medienseminar

am Dienstag, 26. Jänner 2021, um 18.30 Uhr

Am 8. Jänner 2021 schrammte Europa an einem Blackout, also einem europaweiten Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall ("Blackout"), vorbei. Experten sind sich sicher, dass die Gefahr in den nächsten Monaten noch deutlich steigen wird. Auch das Österreichische Bundesheer hat bereits im Jänner 2020 vor einem Blackout binnen der nächsten fünf Jahre gewarnt. Doch bisher reagiert kaum jemand darauf, so wie bei der COVID-Pandemie vor dem ersten Lockdown.

Dieser Vortrag mit dem internationalen Blackout- und Krisenvorsorgeexperten, Herbert Saurugg, schafft Einblicke in das europäische Stromversorgungssystem und in die steigende Blackout-Gefahr. Zudem wird er darstellen, welche Folgen ein Blackout neben dem Stromausfall hätte und wie wir uns darauf vorbereiten können. Für viele, die sich dazu bisher keine Gedanken gemacht haben, ein Augenöffner.

Saurugg ist internationaler Blackout- und Krisenvorsorgeexperte, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge (GfKV), Autor zahlreicher Fachpublikationen sowie gefragter Keynote-Speaker und Interviewpartner zu einem europaweiten Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall. Er beschäftigt sich seit rund zehn Jahren mit der steigenden Komplexität und Verwundbarkeit lebenswichtiger Infrastrukturen sowie mit den möglichen Lösungsansätzen, wie die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wieder robuster gestaltet werden kann. Er betreibt dazu einen umfangreichen Fachblog unter www.saurugg.net und unterstützt Gemeinden und Organisationen bei der Blackout-Vorsorge.

Die Teilnahme an diesem Seminar ist kostenlos. Nach einer verbindlichen Anmeldung unter organisation @ oejc.at erhalten Sie den Zugangslink. Das Seminar wird über die Plattform ZOOM durchgeführt. Sie müssen keine Software herunterladen. Nach dem Anklicken des Links werden Sie automatisch in ein Wartezimmer geführt, aus dem Sie der Moderator „abholt“.

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme!

Datum: 26.1.2021, 18:30 - 20:00 Uhr



ÖJC - Österreichischer Journalisten Club

ONLINE-Veranstaltung!

Blutgasse 3, 1010 Wien



