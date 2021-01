„A Team für Österreich“: Body Positivity und Kitchen Possible

Neue Folge für Larissa Marolt und Team

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 20. Jänner 2021, packt „A Team für Österreich“ in ORF 1 um 21.05 Uhr erneut aktuelle gesellschaftsrelevante Themen an. Gemeinsam mit dem Redaktionsteam widmet sich Larissa Marolt dieses Mal folgenden Themen: „Kitchen Possible“ ist das Motto, wenn der Lebensmittelverschwendung der Kampf angesagt und ein wunderbares Menü aus Resten gezaubert wird. „Body Positivity“ ist ein wünschenswertes Ziel, dem die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper häufig im Weg steht. Wie lässt sich dies ändern? In Salzburg haben Passantinnen und Passanten die Möglichkeit, Blumen zu pflücken und jedem Danke zu sagen, der ihnen in den Sinn kommt.

Mehrere Tonnen, und das jeden Tag – so viel landet hierzulande an genießbaren Lebensmitteln in der Mülltonne. Das „A Team“ begibt sich auf die Suche nach den immer noch kostbaren Zutaten und „dumpstert“ („mülltaucht“) – danach schreitet die bekannte junge Wiener Wirtin Stefanie Herkner zur Tat. Was kann die Köchin aus den Abfällen Anderer zaubern? Prominente Gäste werden zu einem Dinner geladen und am Ende ordentlich überrascht. Denn Barbara Karlich, Eva Maria Marold und Christoph Krutzler wissen nicht, dass es entsorgte Lebensmittel sind, die sie serviert bekommen. Kann die Gästerunde von diesem speziellen Menü überzeugt werden?

Spieglein, Spieglein an der Wand… – die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist erschreckend verbreitet und viele Menschen fragen sich: „Bin ich eigentlich schön?“. Das „A Team“ möchte eine klare Botschaft vermitteln: Der schönste Mensch Österreichs bist du! Dafür wird in einer Fußgängerzone ein sprechender Spiegel positioniert, über den Larissa Marolt und Plus-Size-Bloggerin Bobby Hermann-Thurner Passantinnen und Passanten einen Schubs Richtung positivem Selbstbild mit auf den Weg geben möchten. Prominente wie Katharina Strasser und Verena Scheitz zeigen außerdem, dass wir auch natürlich und ungeschminkt wunderschön sind – ganz ohne Beauty-Filter.

Platz des Dankes: Auf einem Platz in Salzburg bietet das „A Team“ Menschen einen ganzen Tag lang die Möglichkeit, Blumen zu pflücken und damit Danke zu sagen – wem und warum auch immer sie möchten. Anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist immer eine gute Idee.

