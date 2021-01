USA: Inauguration von Joe Biden live im ORF

Am 20. Jänner ab 17.30 Uhr in ORF 2, außerdem: „WELTjournal“ und „WELTjournal +“ made in USA

Wien (OTS) - Die Welt blickt am Mittwoch, dem 20. Jänner 2021, nach Washington, wenn Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wird. ORF 2 zeigt nicht nur die Inauguration live, sondern widmet sich an diesem Tag auch im „WELTjournal“ und in „WELTjournal +“ ganz den aktuellen Entwicklungen in den USA. Auch die ORF-Radios, ORF.at und der TELETEXT berichten ausführlich.

„ZIB Spezial: Inauguration des 46. US-Präsidenten Joe Biden“ (17.30 Uhr, ORF 2)

Vier turbulente Jahre der Präsidentschaft Donald Trump gehen zu Ende, Joe Biden wird als 46. Präsident der USA angelobt. Eine von Nadja Bernhard und Tarek Leitner präsentierte „ZIB Spezial“ zeigt ab 17.30 Uhr in ORF 2 die Zeremonie inklusive der mit Spannung erwarteten Inaugurationsrede live und im Zweikanalton. Dazu bieten die ORF-Korrespondenten Analysen und Hintergründe direkt aus Washington. Welchen Kurs schlägt der Neue ein, welche Herausforderungen stehen vor Biden, wie kann es ihm gelingen, die Spaltung des Landes zu überwinden? Welche Folgen hat die Erstürmung des Kapitols? Wie reagiert die Welt auf den Machtwechsel in den USA? Diese Fragen werden mit dem neuen ORF-Bürochef in Washington Thomas Langpaul und mit ZIB-Auslandschef Andreas Pfeifer analysiert.

„Magazin 1“ (18.10 Uhr, ORF 1)

„Magazin 1“ sieht sich näher an, wie mit Ex-Präsidenten außer Dienst verfahren wird. Also, wie viele Secret-Service-Leute sie künftig beschützen und wie ihr neues Leben grundsätzlich aussieht.

„WELTjournal: USA – Zerreißprobe für die Demokratie“ (22.40 Uhr, ORF 2)

Christa Hofmann präsentiert das „WELTjournal“: In den USA herrscht Hochspannung vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten. Am 20. Jänner wird Joe Biden auf den Stufen des Kapitols in Washington vereidigt, das zwei Wochen zuvor von Anhängern des scheidenden Präsidenten Trump gestürmt worden war. Das FBI fürchtet, dass es am Tag der Amtseinführung zu landesweiten Ausschreitungen kommen könnte. „WELTjournal“-Reporter Benedict Feichtner und der frühere US-Korrespondent David Kriegleder analysieren, wie stark die Gefahr durch wütende Trump-Anhänger, Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker zugenommen hat. Paramilitärische Organisationen wie die Proud Boys oder obskure rechtsradikale Verschwörungsgruppen wie QAnon, die beim Sturm auf das Kapitol federführend waren, haben starken Zulauf und rütteln an Demokratie und Rechtsstaat. Welche Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen die Amerikaner/innen angesichts der gefährlichen Spaltung des Landes an den neuen Präsidenten Joe Biden haben, zeigt USA-Expertin Barbara Wolschek.

„WELTjournal +: Notfall – Amerikas krankes Gesundheitssystem“ (23.10 Uhr, ORF 2)

Das Coronavirus hat die Missstände und Mängel im amerikanischen Gesundheitssystem weiter verstärkt. Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner sind unterversichert oder gar nicht krankenversichert – und das obwohl kaum ein Land, gemessen an seiner Wirtschaftsleistung, so viel Geld für medizinische Versorgung ausgibt wie die USA. Welch dramatische Folgen das haben kann, erzählt Amy Vilela, die ihre 22-jährige Tochter verloren hat. Weil die Tochter keine Krankenversicherung hatte, wurde sie von einer Notaufnahme abgewiesen und starb an einer Komplikation, die behandelbar gewesen wäre. Viele Bürgerinnen und Bürger ohne Krankenversicherung gehören zur Mittelschicht, sind aber auf mobile karitative Krankenstationen angewiesen, die eine minimale kostenlose Gesundheitsversorgung anbieten. In den USA gibt es mittlerweile rund 2.000 solcher mobiler Krankenzentren, in denen Menschen ohne Versicherung unentgeltlich behandelt werden. „WELTjournal +“ beleuchtet die historischen und politischen Ursachen der amerikanischen Gesundheitskrise und zeigt, wie stark die Gesundheit und das Leben vieler Amerikaner/innen von rein ökonomischen Faktoren abhängen.

Die Inauguration in den ORF-Radios

Die ORF-Radios Ö1, Ö3, FM4 und die ORF-Regionalradios berichten aktuell in den Nachrichten und „Journalen“. Ö1 wird sich am Mittwoch, dem 20. Jänner, in allen Ö1-„Journalen“ mit dem bevorstehenden Wechsel von Donald Trump zu Joe Biden beschäftigen. Für das Ö1-„Abendjournal“ (18.00 Uhr) sind Live-Einstiege von der Angelobung des 46. US-Präsidenten vor dem Kapitol geplant. Die inhaltliche Analyse der Biden-Rede erfolgt in der anschließenden „Journal Panorama“-Mittwochsrunde (18.25 Uhr). Live-Gäste von Elisa Vass sind Hannelore Veit, die langjährige USA-Korrespondentin des ORF, und Wolfgang Waldner, der ehemalige österreichische Botschafter in Washington. Die „FM4 Morning Show“ (6.00 Uhr) blickt am Mittwoch auf popkulturell wichtige Momente von Angelobungen der US-Präsidenten. Von Aretha Franklin bis – heuer – Lady Gaga haben schon viele Künstlerinnen und Künstler zur Angelobung gesungen. Meist steckt dahinter auch eine politische Botschaft.

Info-Package auf ORF.at

ORF.at gestaltet zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten ein umfangreiches Info-Package – die Userinnen uns User können sich via multimedialem Live-Ticker minutenaktuell über das Geschehen informieren, Details und Hintergründe in ausführlichen Storys und Analysen nachlesen u. v. m. Die ORF-TVthek bringt die „ZiB Spezial“, das „WELTjournal“ sowie alle weiteren Beiträge und Sendungen des ORF-Fernsehens rund um die Inauguration Joe Bidens als Live-Streams und stellt sie darüber hinaus bereits während der TV-Ausstrahlung laufend auch als Video-on-Demand bereit.

Auch der ORF TELETEXT informiert ausführlich über die Inauguration.

