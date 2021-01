„Neues aus der Hofkanzlei“ bringt „Wir sind Kaiser*in“ am 20. Jänner in ORF 1

Mit Robert Palfrader, Rudi Roubinek und Lilian Jane Gartner

Wien (OTS) - Robert Heinrich I. hat es nicht leicht! Gerade erst Vater einer erwachsenen Tochter geworden, muss er sich in einer neuen Ausgabe von „Wir sind Kaiser*in“ am Mittwoch, dem 20. Jänner 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 schon damit auseinandersetzen, dass das Töchterchen die hofeigene Orangerie neu gestaltet und fest überzeugt davon ist, den „grünsten Daumen“ der Familie zu haben.

Damit nicht genug, wird in den USA ein neuer Präsident angelobt. Während der eine Herrscher abtritt, lässt der andere dessen Amtszeit Revue passieren und sinniert darüber, was alles passiert ist und welche alternativen Fakten es dazu gibt. Das tut er aber nicht allein, denn Seine Majestät bekommt Unterstützung von Robin Lumsden. Er ist Rechtsanwalt, ausgewiesener USA-Experte, Berater der Familie Schwarzenegger und selbst in einer bekannten Familie groß geworden:

Sein Vater war Tennisspieler Lance Lumsden und seine Stiefmutter ist die ORF-Legende Chris Lohner.

