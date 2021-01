„Der Bergdoktor“ öffnet wieder seine Praxis in den Tiroler Bergen – am 20. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 2

Neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie „Bis nichts mehr bleibt“

Wien (OTS) - „Der Bergdoktor“ tritt seinen Dienst in ORF 2 an, wenn am Mittwoch, dem 20. Jänner 2021, um 20.15 Uhr eine neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie auf dem Programm steht. In „Bis nichts mehr bleibt“ muss Dr. Martin Gruber alias Hans Sigl einer jungen Patientin eine Diagnose mitteilen, die ihr Leben völlig auf den Kopf stellt. Und auch er selbst hat mit einem herben Schicksalsschlag zu kämpfen. Unter der Regie von Axel Barth spielen an der Seite von Hans Sigl u. a. Heike Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Ines Lutz, Jeanne Goursaud, Joshua Grothe, Michael Roll und Maria Helgath.

Die junge Luisa Sturm (Jeanne Goursaud) liebt das Leben und ihre Freiheit. Voller Elan erkundet sie die Welt. Dass Luisa sich just im beschaulichen Ellmau Hals über Kopf verliebt, passt so wenig in ihren Plan wie die Zitteranfälle, die sie neuerdings heimsuchen. Als Martin (Hans Sigl) die junge Frau untersucht, stellt sein Befund Luisas Leben völlig auf den Kopf. Schlagartig steht Luisa vor schwierigen Entscheidungen, die ihr auch Martin nicht abnehmen kann, zumal er selbst gerade mit einem herben Schicksalsschlag zu kämpfen hat.

