Anschober: Kontroll-Offensive gegen das ansteckende B117 - nächsten zwei Wochen werden zeigen, wie dynamisch die Ausbreitung ansteigt

Wien (OTS/BMSGPK) - Die gestrigen Ergebnisse der Vollsequenzierung von Verdachtsproben - bei 46 von 53 wurde der Verdacht auf B117 bestätigt - haben den endgültigen Beweis erbracht, dass B117 - sowie in ganz Europa - auch in ganz Österreich angekommen ist. Gesundheitsminister Rudi Anschober dazu: “Das Gesundheitsministerium startet nun gemeinsam mit den Ländern eine Kontroll-Offensive gegen B117, um die Dynamik der Ausbreitung im Detail zu erforschen und gleichzeitig wirksame Maßnahmen gegen B117 als Teil der Pandemie umzusetzen.“****

Dabei wird zur Kontrolle der Ausbreitung in ganz Österreich ein Großteil der positiven PCR-Testungen auf Mutations-Verdacht untersucht, die Abwassertests werden intensiviert und die Vollsequenzierungen weiter deutlich verstärkt, um so zu erkennen, ob eine neue Dynamik und ein neues Wachstum bei den Neuinfektionen drohen und wie stark diese sind. „Wir wollen genau erforschen, wie es in Österreich um die Ausbreitung von B117 steht, damit wir punktgenaue Gegenmaßnahmen setzen können.“

Dazu ist eine zentrale Voraussetzung die konsequente Umsetzung der von der Bundesregierung und den Ländern in einem breiten politischen Konsens beschlossenen Maßnahmen: Verlängerung des Lockdowns mit einem starken Ausbau des Homeoffice, Einführung der FFP2-Pflicht und die Verdoppelung des Mindestabstandes auf zwei Meter sowie die Umsetzung der ersten Berufsgruppen-Testungen. Parallel dazu werden konsequent die Impfungen weiter ausgerollt - bis heute Abend rechnen wir so mit fast 140.000 durchgeführten Impfungen, bis Ende der Woche soll ein Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- und Pflegeheime in Österreich den ersten Impfdurchgang abgeschlossen haben, Mitte Februar auch den zweiten. Dadurch werden sich die Todeszahlen in den Alten- und Pflegeheimen deutlich absenken.

Anschober dazu: “Damit wollen wir das Infektionsgeschehen weiter deutlich absenken, weil wir ansonsten mit einer starken Gegenbewegung durch ein dynamisch wachsendes B117 rechnen müssen. Wir müssen stark absenken, um Zeit zu gewinnen für die Impfung der Menschen mit dem größten Risiko - um schwere Schäden durch eine drohende Dominanz von B117 zu vermeiden.“

Heute werden 1.486 Neuinfektionen bei 2.225 Neu-Genesenen von den Bundesländern eingemeldet. Damit setzt sich der Trend einer leichten Absenkung der Infektionszahlen weiter fort (am Dienstag vergangener Woche wurden 1.575 gemeldet). Auch die Zahl der aktiven Fälle sinkt diese Woche – heute mit 16.136 aktiven Fällen - erstmals seit Oktober auf weniger als 17.000 Fälle, nach über 75.000 im November, aber gleichzeitig „nur“ etwa 9.000 in der Zeit des ersten Lockdowns im Frühling.

Die Zahl der schwer an Covid-Erkrankten mit dem Bedarf an intensivmedizinischer Betreuung (332) ist ebenfalls wie die Zahl der Todesfälle (77) weiterhin viel zu hoch. Enorm wächst die Zahl der Testungen: in den vergangenen 24 Stunden wurden insgesamt (PCR & AG) 180.970 Testungen eingemeldet. (Schluss)



