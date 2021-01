Grüne OÖ: Schwarz:Corona-Impfung: Es gibt keine Hochrisikogruppe „BürgermeisterInnen“

Spitzen der Bürgermeister-Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ müssen auf die OrtschefInnen ihrer Parteien einwirken, solche Egotrips zu unterlassen und Solidarität zu leben

Linz (OTS) - „Der Impfstoff ist knapp. Es gibt eine ganz klare Prioritätenliste, welche Gruppen jetzt vorrangig geimpft werden. BürgermeisterInnen gehören definitiv nicht dazu. So nachvollziehbar auch deren Wunsch nach raschem Schutz ist, sind sie keine Hochrisikogruppe. Sie sollten vielmehr Vorbild sein, für Anstand und Solidarität stehen, statt diese zu unterlaufen wie es einige Fälle nun zeigen. Solche Egotrips sind inakzeptabel und gehören abgestellt. Ich appelliere eindringlich an die Spitzen der Bürgermeister-Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ hier auf die OrtschefInnen ihrer Parteien einzuwirken, ein Impf-Vorschummeln zu unterlassen und das vorgegebene Impfprozedere bestmöglich zu unterstützen“, kommentiert die Gesundheitssprecherin der Grünen OÖ, LAbg. Ulrike Schwarz die nun bekannt gewordenen Fälle.

Betagte Menschen, jene mit Behinderung und Vorerkrankungen warten sehnlichst auf Impfungen. Ebenso ÄrztInnen, PflegerInnen und viele andere im Gesundheitsdienst, die jeden Tag mit Corona-Infizierten arbeiten und sich einem enormen Risiko aussetzen. „Wenn sich nun PolitikerInnen vordrängen, ergibt das ein fatales Bild. Für die AkteurInnen aber auch die Politik an sich. Das ist unter allen Umständen zu vermeiden. Die Politik und ihre VertreterInnen haben zu unterstützen und zu helfen. Sie haben dazu beizutragen, dass der Impfstoff zu denen kommt, die ihn nun am dringendsten brauchen. Wenn Impfstoff an einer Stelle überbleibt, darf nicht der Bürgermeister zugreifen, sondern dann ist der Impfstoff an anderer benötigter Stelle einzusetzen. Das ist überhaupt keine Frage“, betont Schwarz.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Gusenbauer, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: max.gusenbauer @ gruene.at, http://www.ooe.gruene.at