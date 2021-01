Neue „Kulturzeit“-Moderatorin Lillian Moschen geht erstmals auf Sendung – am 20. Jänner um 19.20 Uhr in 3sat

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 20. Jänner 2021, wird Joe Biden als neuer Präsident der USA vereidigt (ORF 2 berichtet in einer „ZIB Spezial“ ab 17.30 Uhr live). Und am gleichen Tag gibt es auch in der „Kulturzeit“ eine „Amtseinführung“: Lillian Moschen übernimmt erstmals die Moderation des 3sat-Magazins und folgt damit ihrem österreichischen Kollegen Peter Schneeberger: „Ich freue mich, an einem wirklich historischen Tag zu starten. Die Amtseinführung Joe Bidens wird mit Spannung erwartet und auch in der ‚Kulturzeit‘ werden wir uns natürlich der Frage stellen: Quo vadis, USA? Außerdem gratulieren wir Regiemeister David Lynch zu seinem 75. Geburtstag. Dafür werde ich mir vielleicht eine kleine Überraschung einfallen lassen.“

Um Punkt zwölf Uhr Ortszeit und 18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird Joe Biden am Inauguration Day in Washington seinen Amtseid ablegen und anschließend seine Antrittsrede halten. Rund eine Stunde später ist dies das erste Thema bei Lillian Moschens „Kulturzeit“-Premiere. Unter welchem Stern diese Präsidentschaft steht, wird eine der Fragen im Gespräch mit der deutsch-amerikanischen Politikwissenschafterin Cathryn Clüver Ashbrook sein. Clüver Ashbrook ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin des „Future of Diplomacy“-Projekts an der Harvard Kennedy School in Cambridge, Massachusetts.

Die gebürtige Wienerin Lillian Moschen präsentiert das 3sat-Kulturmagazin künftig abwechselnd mit Cécile Schortmann (ARD), Vivian Perkovic (ZDF) und Nina Mavis Brunner (SRF) aus dem Studio in Mainz.

