NEOS Salzburg: „Steuerstundungen müssen verlängert werden.“

Weitgasser: „Die Bundesregierung muss die Steuerstundungen verlängern, um ihr Versprechen zu halten, kein gesundes Unternehmen zurückzulassen.“

Salzburg (OTS) - Seit vergangenem Sonntag ist klar, dass der Lockdown bis zum 7. Februar verlängert und sogar verschärft wird. Für die Hotellerie und Gastronomie kommt es noch dicker, denn sie dürfen aller Voraussicht nach erst im März aufsperren – und selbst dieses Datum ist nicht gesichert. „Als Gastgeberin blutet mir natürlich das Herz“, lässt NEOS Salzburg Tourismussprecherin eingangs wissen. „Wir tragen die Entscheidung über die Verlängerung des Lockdowns mit, weil wir erkennen, dass durch die Mutation B117 die Gefahr einer möglichen Coronainfektion um 50 Prozent gestiegen ist. Zugleich nehmen wir aber auch die Bundesregierung in die Pflicht, die Impfung der Risikogruppen bis Ostern durchzuziehen. Die Impfung ist der einzige Gamechanger, den wir haben, genau deshalb muss eine Durchimpfungsrate der vulnerablen Gruppen ehestmöglich erfolgen“, so die Landtagsabgeordnete. Zeitgleich müssen auch die bis dato versprochenen finanziellen Entschädigungen, die bislang teilweise noch immer nicht ausbezahlt wurden, schnellstmöglich ausbezahlt werden. „Man muss um jeden Preis verhindern, dass den Betrieben jegliche Liquidität wegbricht, denn dann rollt eine Pleitewelle auf uns zu“, warnt die Landtagsabgeordnete. Das eindringlichste Ersuchen an die Bundesregierung ist dabei die Verlängerung von Steuerstundungen bis in den Juni. „Geschwindigkeit ist nun das Gebot der Stunde, denn die Unternehmerinnen und Unternehmer müssen sicher sein können, dass sie auch nach März nicht im Regen stehen gelassen werden. Die Verlängerung des Stillstands und die Verschärfung der Maßnahmen dürfen die Wirtschaft nicht noch stärker belasten und vor allem für gesunde Unternehmen nicht zur Gefahr werden“, schließt die NEOS Salzburg Tourismussprecherin.

