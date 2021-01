„Baby Beas“ Weg ans Licht: Was wir von den tierischen Helden des Jahres lernen können

TierQuarTier und Tierschutzombudsstelle Wien über Geschichten, die bei allem Schrecken Hoffnung machen

Wien (OTS/RK) - Sie kauerte in einem dunklen Hofdurchgang im 21. Wiener Gemeindebezirk – allein, gezeichnet, zurückgelassen. Ihr ganzer Körper war übersät von Verätzungen, Narben und Bissverletzungen. Es müssen grausame Qualen gewesen sein, die die etwa vierjährige American Staffordshire-Hündin „Baby Bea“ ertragen musste. Doch sie hat es geschafft: Baby Bea hat nicht nur die wochenlange ärztliche Behandlung im TierQuarTier Wien tapfer überstanden, sondern mit ihrem freundlichen Wesen schnell ein neues liebevolles Zuhause gefunden. „Baby Beas und die unglaublichen Geschichten der anderen tierischen Helden des Jahres machen uns Menschen Mut, weil sie zeigen, dass es auch aus den dunkelsten und ausweglos erscheinenden Situationen einen Weg ans Licht gibt“, so Eva Persy, Wiener Tierschutzombudsfrau, und Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien. Das TierQuarTier Wien und die Tierschutzombudsstelle Wien haben die größten Erfolgsstories der unglaublichsten Vierbeiner zusammengestellt.

Jack: Nach der Geburt in die Plastikdose

Der Fall des Perser-Kittens, das Anfang August 2020 in Wien Liesing gefunden wurde, erschütterte selbst erfahrene TierschützerInnen. Der Kater war direkt nach der Geburt mitten in der Nacht in einer Tupperbox auf der Straße ausgesetzt worden. Die Augen des Kleinen waren noch geschlossen, sogar die Nabelschnur hing noch am Körper. Nach seinem unsanften Start ins Leben entwickelte sich der junge Kater prächtig im TierQuarTier. Gemeinsam mit seiner Katzenfreundin Heidi konnte er noch im vergangenen Jahr in ein liebevolles Zuhause vermittelt werden. „Jack hat neben seinem starken Überlebenswillen großes Glück gehabt. Bitte lassen Sie Ihre Katze kastrieren, damit es keinen unerwünschten Nachwuchs gibt“, appelliert Eva Persy. Bei Freigänger-Katzen ist die Kastration übrigens gesetzlich vorgeschrieben.

Maddie: Verwahrlost und verlassen am Feldweg

Ihr Fall sorgte im vergangene Jahr für große Betroffenheit in der Bevölkerung: Die etwa achtjährige Malteser-Hündin „Maddie“ wurde völlig verwahrlost auf einem Feldweg in Wien Donaustadt gefunden. Ihr Fell war mit Kot verklebt und so stark verfilzt, dass Maddie komplett geschoren werden musste. „Wir waren uns nicht sicher, ob Maddie es schaffen würde. Sie war körperlich und psychisch in extrem schlechter Verfassung“, so Thomas Benda. Die tapfere Hundedame hat trotz ihres furchtbaren Zustandes nie aufgegeben. Nachdem Maddie im TierQuarTier aufgepäppelt wurde, durfte sie glücklicherweise rasch zu einer liebevollen Pflegestelle ziehen. Diese verliebte sich so sehr in die kleine Malteser-Dame, dass sie im November zu Maddies dauerhaftem neuen Zuhause wurde.

Captain Sparrow und Barbossa: Zwei starke Zwerg

Ein rührendes Beispiel dafür, wie wichtig Freundschaft ist, haben zwei Zwergkaninchen geliefert. „Barbossa“ wurde Anfang Dezember in einem Karton im Müllraum ausgesetzt. Zwei Tage später wurde „Captain Sparrow“ im 11. Bezirk frei „laufend“ auf der Straße gefunden. Er war in einem katastrophalen Zustand: Seine Hinterläufe konnte er nur noch hinterherziehen, er war völlig abgemagert. Barbossa war vom ersten Tag an im TierQuarTier an seiner Seite und beschützt den schwächeren Sparrow. Dank der Fürsorge seiner PflegerInnen und seines Freundes Barbossa kann Sparrow mittlerweile wieder hoppeln – wackelig zwar, aber er gewinnt mit jedem Tag an Kraft zurück. „Die beiden haben sich von ihrer schlimmen Vergangenheit nicht unterkriegen lassen, sondern ihr Schicksal gemeinsam in die Hand – oder in diesem Fall: Hinterläufe – genommen“, so Thomas Benda.

Hildegard: Sturz in ein neues Leben

Sie erlangte 2020 als „Fenstersturz-Katze“ traurige Berühmtheit: Katzendame „Hildegard“ war im Mai blutend an einem Gehsteig in Meidling gefunden worden. Die Verletzungen, die im TierQuarTier Wien festgestellt wurden, ließen darauf schließen, dass die etwa zweijährige Samtpfote von einem ungesicherten Fenster oder Balkon abgestürzt ist. „Leider kommt es immer wieder zu solchen vermeidbaren Unfällen, weil KatzenhalterInnen ihrer Pflicht nicht nachkommen. Bitte sichern Sie unbedingt mögliche Absturzorte in Ihrer Wohnung“, appelliert Eva Persy. Für Hildegard war der Sturz gleichzeitig der Sprung in ein neues Leben: Nach ihrer Genesung ist die Katzendame in ein schönes und sicheres Zuhause gezogen. In ihrem alten Leben hatte sie niemand vermisst.

Lyra: Die Wunden heilen langsam

Angebunden in einem Wald im 22. Wiener Gemeindebezirk musste die erst einjährige Hündin „Lyra“ stundenlang über Nacht ausharren, bevor sie entdeckt wurde. Dass dem Aussetzen ein langer Leidensweg vorangegangen sein muss, ließ sich am Zustand der Cane Corso Italiano Dame Lyra ablesen: Lyras Ohren und Rute waren kupiert, am linken Auge litt sie unter einem „Cherry Eye“ (Nickhautdrüsenvorfall), zudem zeigte die Hündin deutlich, dass sie keinen Kontakt zu Menschen möchte. Obwohl erst wenige Monate vergangen sind, hat Lyra enorme Fortschritte gemacht: „Sie hat zwei Mitarbeiterinnen im TierQuarTier ihr Vertrauen geschenkt. Diese arbeiten behutsam daran, Lyra für ihre neuen Menschen zu sozialisieren“, berichtet Thomas Benda. „Es wird noch monatelanges Training brauchen, aber wir sind optimistisch, dass wir im Laufe des Jahres auch für Lyra ein dauerhaftes neues Zuhause finden werden.“

Bitte hinschauen und helfen

Baby Bea, Jack, Maddie und ihre vierbeinigen Gefährten haben mit ihrer Kraft und ihrem Lebensmut einen tiefen Eindruck hinterlassen. „Sie sind Inspiration und Antrieb zugleich, weil sie uns zeigen, was mit Vertrauen und dem eigenen Willen möglich ist“, sind sich Eva Persy und Thomas Benda einig. Wer das Gefühl hat, dass ein Tier in Wien schlecht gehalten wird und Hilfe benötigt, sollte das unbedingt bei der Tierschutzombudsstelle Wien oder bei Stadt Wien – Veterinäramt und Tierschutz (MA 60) melden.

Alle Kontakte sind hier aufgeführt:

https://www.tieranwalt.at/de/Service.htm

„Wir als Tierschutzombudsstelle werden auch 2021 jeden Fall von Tierquälerei in Wien, der uns bekannt wird, rigoros verfolgen und intensiv über verantwortungsvolle Tierhaltung aufklären“, so Persy.

BILDER IN KÜRZE VERFÜGBAR UNTER https://www.wien.gv.at/presse/bilder



Im TierQuarTier Wien – dem Tierschutz-Kompetenzzentrum der Stadt Wien – finden auf 9.700 m2 bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, ausgesetzte, herrenlose oder abgenommene Hunde, 300 Katzen und einige hundert Kleintiere ein vorübergehendes Zuhause. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, gepflegt und betreut – bis sie auf schöne, neue Plätze vergeben werden.



Das TierQuarTier Wien im Internet: https://www.tierquartier.at

Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/tierquartier



Die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) setzt sich für ein harmonisches und respektvolles Miteinander von Mensch und Tier in der Großstadt ein. Sie fördert die Interessen des Tierschutzes und vertritt diese auch in Verwaltungs- und Verwaltungsstrafverfahren. Die Tierschutzombudsstelle agiert unabhängig und weisungsungebunden.



Die TOW im Internet: https://www.tieranwalt.at

Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/tieranwalt.at





Rückfragen & Kontakt:

Indra KLEY

Tierschutzombudsstelle Wien

Tel.: 01 4000 75070

Mobil: 0676 8118 75070

E-Mail: indra.kley @ tow-wien.at



Evelyn HORAK

TierQuarTier Wien

Mobil: 0660 804 97 03

E-Mail: e.horak @ tierquartier.at