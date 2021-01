ServusTV sichert sich Exklusiv-Rechte an der FIA World Rally Championship

Rallye Monte-Carlo am 24. Jänner LIVE

Salzburg/Wals (OTS) - Der Salzburger Privatsender wird neuer Partner der FIA World Rally Championship (WRC) im DACH-Raum und erwirbt die exklusiven Live-Lizenzrechte für alle Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) bis einschließlich der Saison 2022. Bereits am kommenden Wochenende überträgt ServusTV die Rallye Monte-Carlo live in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Insgesamt stehen in diesem Jahr 12 Rennen der World Rally Championship auf dem Programm.



„ServusTV ist die neue Heimat für Motorsportfans in Österreich! Mit der Formel 1, der MotoGP und dem aktuellen Erwerb der Rallye-Weltmeisterschaft bieten wir die spektakulärsten und hochwertigsten Motorsportserien kostenlos im Free-TV“, sagt David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution.



Die Highlights und packende Live-Rennen der World Rally Championship gibt es ab dem kommenden Wochenende regelmäßig bei ServusTV oder im Internet auf servustv.com.



Erster Termin:

Rallye Monte-Carlo am 24.1. ab 12:00 Uhr live im TV und im Livestream. Es kommentiert Walter Zipser.



