Drehstart für „Euer Ehren“ mit Sebastian Koch, Tobias Moretti, Paula Beer und Ursula Strauss

David Nawrath inszeniert ORF/ARD-Degeto-Highend-Serie in Wien und Tirol

Wien (OTS) - Die erste Klappe für „Euer Ehren“ ist gefallen! Am Mittwoch, dem 13. Jänner 2021, haben die Dreharbeiten zur ORF/ARD-Degeto-koproduzierten Thriller-Serie begonnen. Regie-Shootingstar David Nawrath („Atlas“, „Blind ermittelt“) inszeniert die spannungsgeladene Geschichte eines renommierten Innsbrucker Richters, der alles aufs Spiel setzt, um seinen Sohn nach dessen Fahrerflucht vor der Justiz und einem rachsüchtigen Mafiaclan zu retten. Die Drehbuchautoren David Marian und David Nawrath lassen dabei eine Welt entstehen, in der nichts ist, wie es scheint, voller Lügen, Täuschungen und fragwürdigen Entscheidungen. In den Hauptrollen stehen Sebastian Koch, Tobias Moretti, Paula Beer, Ursula Strauss, Sascha Alexander Geršak, Taddeo Kufus, Lena Kalisch sowie als Gast Rainer Bock vor der Kamera. In weiteren Rollen spielen u. a. die österreichischen Schauspielerinnen und Schauspieler Krista Stadler, Gerti Drassl, Thomas Schubert, Andreas Lust, Manuel Sefciuc, Miriam Hie, Regina Fritsch und Jack Hofer. „Euer Ehren“ ist die deutsch-österreichische Adaption der israelischen Erfolgsserie „Kvodo“, die weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Gedreht wird bis Mitte April 2021 in Wien, Innsbruck und Umgebung. In ORF 2 wird die Serie als Dreiteiler á 90 Minuten zu sehen sein.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Durch unsere gut gewachsenen Koproduktions-Achsen rücken wir unser Land gemeinsam mit ARD Degeto einmal mehr über die Grenzen hinaus in den Fokus. Ein ebenso spannendes wie kluges Drehbuch, das mit Sebastian Koch und österreichischen Schauspielgrößen wie Tobias Moretti und Ursula Strauss von David Nawrath in Tirol gekonnt in Szene gesetzt wird – das ist das vielversprechende Erfolgsrezept für unsere neue Serie. Ich wünsche allen Beteiligten gutes Gelingen, mögen sie uns in ihren Bann ziehen, wenn sie die Abgründe eines allzu menschlichen Handelns offenbaren.“

Mehr zum Inhalt:

Richter Michael Jacobi (Sebastian Koch) ist in Innsbruck eine Institution. Unbestechlich und resolut kämpft er seit Jahren gegen das organisierte Verbrechen am Brenner. Mit der Verhaftung des Chefs eines serbischen Clans, gelingt ihm ein empfindlicher Schlag gegen das organisierte Verbrechen. Doch plötzlich gerät Jacobis Welt aus den Fugen. Sein Sohn Julian (Taddeo Kufus) verursacht einen Unfall, bei dem ausgerechnet der Sohn des inhaftierten Clanchefs schwer verletzt wird. Julian gerät in Panik und begeht Fahrerflucht. Michael Jacobi will seinen Sohn mit allen Mitteln vor dem Gefängnis und der Rache des skrupellosen Drogenkartells schützen, das von der Tochter des Clanchefs (Paula Beer) übernommen wurde. Doch er löst eine Eskalation zwischen den Rivalen aus und bringt einen weiteren Gegenspieler, den mächtigen Fabrikanten Uli Lindner (Tobias Moretti) gegen sich auf. Der Richter muss alles, woran er je geglaubt hat, über Bord werfen und tritt ungewollt eine Lawine aus Lügen, Manipulation und Gewalt los. Jacobi und seine Familie werden immer tiefer in den Abgrund gezogen. Es gibt nun kein Zurück mehr.

„Euer Ehren“ ist eine Produktion der SquareOne Productions in Koproduktion mit Mona Film im Auftrag der ARD Degeto für die ARD und dem ORF, unterstützt vom Fernsehfonds Austria und der Cine Tirol Film Commission. Produzent ist Al Munteanu von SquareOne Productions. Koproduzenten sind Thomas Hroch und Gerald Podgornig von MonaFilm, Wien.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at