US Software-Riese Idera, Inc. übernimmt Wiener API-Marktführer apilayer

Wien (OTS) - Das B2B-Software Unternehmen Idera, Inc. mit Sitz in Houston, Texas erweitert sein Portfolio an Entwickler-Tools (Developer Tools) mit der 100% Übernahme von apilayer (apilayer Data Products GmbH), einem von den Brüdern Paul Zehetmayr und Julian Zehetmayr im Jahr 2015 in Wien gegründeten Technologieunternehmen mit Fokus auf APIs (“Application Programming Interfaces”), das weltweit rund eine Million Kunden zählt.

“APIs sind ein integraler technischer Bestandteil von fast jeder modernen Organisation. Mit apilayer bieten wir Entwickler-Schnittstellen für alle erdenklichen Zwecke, von Währungskonvertierung, über die weltweite Lokalisierung von IP Adressen bis hin zu internationalen Aktienmarkt- und Flugdaten. Nach außen hin ist jedes unserer Produkte einfach und intuitiv gestaltet, im Hintergrund spielen allerdings hochkomplexe und ausfallsichere Systeme zusammen, die täglich Milliarden an automatisierten Anfragen abwickeln”, so Gründer und Geschäftsführer Paul Zehetmayr.

Die Kunden des Unternehmens sind breit gefächert, so nutzt beispielsweise der US-Konzern Apple eine der apilayer Schnittstellen für die Verifizierung von UID-Daten im eigenen App Store. “Wir haben keinen typischen Kunden. Egal ob Hobby-Programmierer, Online-Streaming Dienst oder US-Großkonzern. An uns kommt man im Internet einfach nicht mehr vorbei”, führt Zehetmayr weiter aus.

Durch die Übernahme von apilayer bietet sich für Idera, Inc. nun die Möglichkeit, einen Marktführer in der API-Branche zu übernehmen, weltweit weiter zu skalieren und in neue Märkte vorzudringen. Julian Zehetmayr merkt hierzu an: “Der Zeitpunkt dieser Partnerschaft könnte für uns nicht besser sein. Mit Idera, Inc. als neuen Eigentümer wird es möglich sein, ein umfassendes Ökosystem rund um unsere API-Produkte aufzubauen und somit einen noch nachhaltigeren Wert für unsere Kunden zu schaffen”.

Idera, Inc. übernimmt 100% der Anteile an apilayer zu einem nicht veröffentlichten Kaufpreis. Die zwei Brüder werden ihre Expertise als Berater weiterhin einbringen um einen Beitrag zum zukünftigen Wachstum des Unternehmens zu leisten.

Allerdings bleibt es dabei nicht, die Zehetmayr-Brüder betreiben gleichzeitig noch ein zweites Unternehmen (Stack Holdings GmbH) mit knapp 25 Mitarbeitern, das mit den Produkten eversign (eversign.com, Elektronische Signaturen), invoicely (invoicely.com, Online Rechnungen und Buchhaltung) und ZeroSSL (zerossl.com, SSL Zertifikate) in drei stark wachsenden SaaS (Software-as-a-Service) Branchen mitmischt und weltweite bereits weit über zwei Millionen B2B-Kunden zählt.

Über apilayer Data Products GmbH

Das 2015 gegründete Technologieunternehmen apilayer ist weltweiter Marktführer im Cloud API-Bereich und bietet ein breites Portfolio an Entwickler-Schnittstellen (APIs), das von rund einer Million B2B-Kunden zur Automatisierung von diversen Geschäftsprozessen genutzt wird.

Über Idera, Inc.

Idera ist die Muttermarke eines Portfolios an B2B-Software Tools in den Bereichen Database, Application Development, Test Management Tools und DevOps Tools. Idera übernahm bereits 2017 das Grazer Software-Testing Unternehmen Ranorex.

Rückfragen & Kontakt:

Paul Zehetmayr

Telefon: +43 676 7103799

E-Mail: presse @ apilayer.com