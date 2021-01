Yealink kündigt neue WH6x Serie DECT Wireless HeadsetsxUC Workstation an, zertifiziert für Microsoft Teams: Definieren Sie Ihren Arbeitsbereich neu

Xiamen, China (ots/PRNewswire) - - Zertifiziert für Microsoft Teams, mit Premium-Mikrofon für Open Office und einer speziellen Teams-Taste zum Aktivieren von Teams mit nur einer Berührung, wodurch ein nahtloses Teams-Erlebnis geschaffen wird.

- Ausgestattet mit der akustischen Abschirmungstechnologie von Yealink, mit einer Rauschunterdrückung über zwei Mikrofone und Sprachübertragung.

- Rufton für Anruferinnerung.

- All-in-One-Design, das eine Vollduplex-Freisprecheinrichtung, einen USB-Hub, eine kabellose Ladestation (optional) und eine 4-Zoll-Konsole mit integriertem Bluetooth kombiniert, mit der Sie Geräte und Anrufe verbinden, verwalten und steuern können, was mehr Möglichkeiten und Komfort für die Zusammenarbeit bietet.

Yealink (Stock Code: 300628), ein weltweit führender Anbieter von Unified Communications (UC)-Lösungen, hat heute die Einführung der WH6x-Serie von schnurlosen DECT-Headsets×UC Workstation bekannt gegeben, die für Microsoft Teams zertifiziert ist.

Bereitstellung von HD-Sprache, konzipiert für Co-Working und Privaträume Teambesprechungen

Die Yealink WH6x-Serie bietet eine hervorragende Audioqualität durch Nachhallunterdrückung, Vollduplex-Funktionen, ein Mikrofon mit Rauschunterdrückung und eine Freisprecheinrichtung (nur bei den Premium-Sets), so dass die Benutzer bei Teambesprechungen klar und deutlich hören und gehört werden können. Außerdem bietet die Serie ein Plug-and-Play-Erlebnis mit einer speziellen Teams-Taste, mit der Sie mit der Teams-App mit nur einer Berührung interagieren können.

Unverzichtbare schnurlose DECT-Headsets für mehr Produktivität

Die schnurlosen Yealink Essential DECT Headsets WH62 & WH63 mit dem Yealink Busylight bieten einen visuellen Hinweis und Indikator, der Ablenkungen reduziert und Unterbrechungen eliminiert, so dass die Benutzer in Teambesprechungen konzentriert bleiben können. Durch die Yealink Acoustic Shield Technology zur Unterdrückung von Störgeräuschen und zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit bieten die Headsets außerdem einen außergewöhnlichen Tragekomfort, eine kabellose Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 160 m und eine Sprechzeit von 14 Stunden, so dass sich die Benutzer im Büro bewegen können, ohne ihre Anrufe zu verlieren, was zu mehr Flexibilität in der täglichen Kommunikation führt.

Premium WH6x-Serie für intelligente, flexible und nahtlose Geschäftskommunikation

Die Premium-DECT-Headsets WH66 & WH67 X UC Workstation von Yealink bieten dem Benutzer die Möglichkeit und Flexibilität, Geräte zu verbinden und die Kommunikation von einem einzigen Gerät aus zu verwalten. Darüber hinaus fungieren sie als Hub, der eine Vollduplex-Freisprecheinrichtung, eine schnell aufladbare kabellose Handy-Dockingstation, eine 4-Zoll-Touch-Konsole und einen Hochgeschwindigkeits-USB-Hub integriert, die zusammen eine unglaubliche Reihe von Funktionen bieten, die es Ihnen ermöglichen, sich zu treffen, zu verbinden und nahtlos und intelligent zusammenzuarbeiten.

"Yealink ist bestrebt, seinen Kunden eine zuverlässigere und flexiblere Auswahl an Geräten zu bieten. Die WH6x series×UC Workstation ist ein leistungsstarkes Produkt für Microsoft Teams, das wir in diesem Jahr entwickelt haben. Es soll die Zusammenarbeit fördern und die Produktivität in Co-Working- und privaten Arbeitsbereichen steigern", sagt Alvin Liao, Vice President of Product bei Yealink. "Wir werden weiterhin weitere Lösungen für Sprach- und Videogeräte für Microsoft Teams anbieten, damit noch mehr Kunden davon profitieren können."

"Wir hören von unseren Kunden, dass schnurlose DECT-Headsets große Vorteile bieten können, vor allem in Bezug auf die Reichweite, Funkdichte und Sicherheit", sagt Albert Kooiman, Senior Director of Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification, "und ich bin sicher, dass sie sich sehr darüber freuen werden, dass Yealink sein Portfolio an für Microsoft Teams zertifizierten Geräten in dieser Kategorie erweitert."

Die neuesten schnurlosen DECT-Headsets der WH6x-Serie von Yealink optimieren die Sprachgeräte-Lösungen für Microsoft Teams. Darüber hinaus bietet Yealink ein hochwertiges Portfolio für Microsoft Teams, einschließlich persönlicher Geräte und gemeinsam genutzter Geräte. Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf der Seite Yealink-Gerätelösungen für Microsoft Teams https://www.yealink.com/solution/microsoft, oder kontaktieren Sie einen Yealink-Experten für Microsoft über UCinfo @ yealink.com.

Das virtuelle Produktlaunch-Event findet am 18. Januar statt, und um mehr über die neuen Produkte von Yealink für Microsoft Teams zu erfahren, können Sie sich hier anmelden.

