Oö. Volksblatt: "Gemütliche Oppositionsbank" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 19. Jänner 2021

Linz (OTS) - Vermutlich würden sich Kurz & Kogler in diesen Tagen manchmal wünschen, auf der Oppositionsbank sitzen zu dürfen. Da kann man ungeniert fordern und schimpfen und alles besser wissen. So mag es vielleicht als Virologin plausibel sein, die Öffnung an die Inzidenz zu koppeln. Aber egal ob Schuldirektoren oder Geschäftsinhaber: der Aufschrei wäre groß, wenn man erst am Abend erfährt, ob man aufsperren kann bzw. wieder zusperren muss. Auch der Kickl-FPÖ taugt es sichtlich, dass sie vom Oppositionsbalkon runterbrüllen kann: Von dort werden Minister angeklagt, ohne für Corona-Opfer Verantwortung übernehmen zu müssen. Ja, auf der Oppositionsbank hat man es gemütlich, auf der Regierungsbank eher schlaflose Nächte.

