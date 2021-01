Kurz kritisiert EU wegen Impfstoffbeschaffung

Im Interview mit PULS 4 Infochefin Milborn sagt Kurz, dass die Impfstoffbeschaffung der EU schneller gehen hätte müssen. Sondersendung heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24.

Wien (OTS) - Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt im Interview mit PULS 4 Infochefin Corinna Milborn, dass die Staats- und Regierungschefs die EMA darauf drängen, endlich den Astra Zeneca Impfstoff zuzulassen. Ein, so Kurz, "von den besten Wissenschaftlern der Universität Oxford gut erforschter und wirksamer Impfstoff, den wir auch in Europa einsetzen müssen." Sollte das nicht rascher gelingen, "würde ihm irgendwann der Geduldsfaden reißen", sagt der Kanzler im Gespräch. Im ersten Quartal sollte Österreich zwei Millionen Dosen erhalten.



Hinsichtlich der gemeinsamen Impfstoffbeschaffung innerhalb der EU sagt der Kanzler: "Ende Juni hat die EU ihre Mitgliedsstaaten verpflichtet, keine bilateralen Gespräche mit Impfstoff-Herstellern zu führen, da die EU das Verhandlungsmandat für alle Mitgliedsstaaten geschlossen übernimmt. Und den Abschluss hat die EU im November erzielt. Österreich sei deshalb gebunden gewesen, nicht selbst mit Impfstoffherstellern bis November zu verhandeln."



Rückblickend wären aber andere Staaten wie Israel viel schneller gewesen. Kurz räumt aber ein, dass es fatal gewesen wäre, "hätte das kleine Österreich gesagt alle anderen 26 EU Ländern beschaffen gemeinsam und wir in Österreich machen das ganz alleine."



Kurz will aber nach der Pandemie die Entscheidungsprozesse der EU genau hinterfragen: "Denn viele Entscheidungen was Reiseregelungen betrifft, was Vertragsabschlüsse mit Pharma-Konzernen betrifft, die hätten natürlich deutlich schneller gehen sollen."



