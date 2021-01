Bundesjugendvertretung: Kinder und Jugendliche in der Krise nicht vergessen!

Sichere Angebote für junge Menschen schaffen

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) kritisiert den Umgang der Bundesregierung mit jungen Menschen in der Pandemie: „Obwohl diverse Studienergebnisse die fatalen Folgen der Corona-Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche zeigen, haben die Anliegen junger Menschen in der Debatte rund um das Coronavirus offenbar weiterhin keine Priorität. Statt mit Kindern und Jugendlichen über ihre Sorgen und Ängste während der Pandemie zu sprechen, wird nur über ihren Beitrag zum Infektionsgeschehen diskutiert. Die Politik muss endlich handeln und die Situation für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Bildung und Freizeit mittels sinnvoller Sicherheitskonzepte verbessern“, fordert BJV-Vorsitzende Caroline Pavitsits.

Die BJV kritisiert die chaotische Kommunikation der Bundesregierung hinsichtlich Schulöffnungen: „Statt Klarheit zu schaffen, werden die Unsicherheiten von Kindern und Jugendlichen weiter verstärkt“, erklärt BJV-Vorsitzende Isabella Steger. „Kinder und Jugendliche müssen wichtiger sein als Skilifte und Handel! Es gilt in den nächsten Wochen auf Hochtouren zu arbeiten und sichere Konzepte, abseits von Tests, für Schulen und Kinder- und Jugendarbeit auszuarbeiten, um diese als Erstes wieder zu öffnen. Dafür braucht es jetzt die Zusammenarbeit zwischen Politik, PädagogInnen und SchülerInnen, um Konzepte zu erarbeiten, die eine langfristige und sichere Lösung schaffen“, so der Appell der BJV-Vorsitzenden Steger und Pavitsits.

Die BJV ist sich der aktuell erhöhten Gefahr durch die neue Mutation des Virus bewusst und appelliert die Situation weiterhin ernst zu nehmen. Sicherheitsmaßnahmen müssen klar eingehalten werden. Allerdings müssen dringend entsprechende Möglichkeiten geschaffen werden, die jungen Menschen den sozialen Austausch ermöglichen. Die Verlängerung des Lockdowns verstärkt die psychosoziale Belastung auf junge Menschen und Familien weiter: Die Arbeit im Homeoffice lässt eine adäquate Betreuung kaum zu. Die BJV fordert die prekäre Situation für Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen und die psychosoziale Unterstützung für Kinder und Jugendliche auszubauen.

„Die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit war in den vergangen Lockdowns ein wichtiges Auffangnetz für junge Menschen, um mit der aktuellen Situation umzugehen. Bereits im Sommer 2020 hat die Jugendarbeit u.a. mit Feriencamps bewiesen, dass es möglich ist, mit guten Präventionskonzepten sichere Angebot für Kinder und Jugendliche zu schaffen“, erklärt BJV-Vorsitzende Isabella Steger und fordert Möglichkeiten zur Wiederaufnahme der Kinder- und Jugendarbeit mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Die BJV spricht sich hier u.a. für gratis Tests wie in den Schulen aus.

