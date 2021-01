Geförderter Wohnbau: Neues IFA Immobilieninvestment für Privatanleger in Wien-Floridsdorf

Wien (OTS) -



IFA Bauherrenmodell „Sandtnergasse 7“ ab sofort zur Zeichnung geöffnet

Attraktive Stadtrandlage gewährleistet hohe Mietauslastung

Geplante Fertigstellung im Jahr 2023

Private Anleger können sich ab sofort am IFA Bauherrenmodell „Sandtnergasse 7“ beteiligen. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 10,4 Mio. Euro umfasst 30 geförderte Neubauwohnungen. Mit diesem 479. IFA Bauherrenmodell bietet der österreichische Marktführer privaten Investoren erneut eine attraktive Anlageoption in gefördertem Wohnbau mit langfristiger Stabilität und soliden Renditen. Die Mindestbeteiligung beträgt rund 105.000 Euro. Ein Einstieg ist bereits ab einem Eigenkapital in Höhe von rund 31.000 Euro – verteilt auf drei Jahre – möglich. Anteilszeichner profitieren von der Sicherheit eines realen Sachwerts mit persönlichem Grundbucheintrag, steuerlichen Begünstigungen, Förderungen, Inflationsschutz durch Indexierung der Mieteinnahmen und der Stärke der Bauherrengemeinschaft.

„Investments in Wohnimmobilien wie die ‚Sandtnergasse 7‘ eignen sich optimal für krisenresistenten Vermögensaufbau – etwa zur Altersvorsorge oder für die finanzielle Absicherung von Angehörigen“, berichtet Michael Baert, Vorstand der IFA AG. „Mit über 50 % Marktanteil in Österreich besitzt IFA die meiste Erfahrung bei Bauherrenmodellen. Investoren müssen selbst nichts organisieren, keine Mieter suchen und sich nicht um die Instandhaltung kümmern – all dies erledigen unsere Experten.“

Investment in attraktiver Stadtrandlage

Bei diesem Objekt trifft urbaner Komfort mit guter Infrastruktur auf beinahe dörfliche Idylle: Die Stammersdorfer Weingärten liegen in direkter Nachbarschaft, das Wiener Stadtzentrum wiederum ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Individualverkehr gut erreichbar.

Der 21. Bezirk hat den drittgrößten Bevölkerungsanteil Wiens. Seit 2010 ist die Bevölkerung um 19,4 % gewachsen. Diese demografische Entwicklung sorgt für optimale Vermietbarkeit und stabile Erträge.

Daten & Fakten: Wohnbauprojekt „Sandtnergasse 7“

Standort: Sandtnergasse 7, 1210 Wien

Wohnungen: 30 Neubauwohnungen, 36 m² bis 102 m²

Garagenplätze: 10

Investitionsvolumen: 10,40 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell (MEG-Modell)

Geplante Fertigstellung: 2023

Mehr Informationen erhalten Sie unter https://www.ifa.at/aktuelle-investments/538/sandtnergasse-7

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 478 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,43 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments. www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 1 59932 28

E-Mail: m.moser @ eup.at