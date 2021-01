Sicherheitspolitik 2021 – sind unsere Antworten zeitgemäß?

Am "Tag der Wehrpflicht 2021" stellt der Dachverband der wehrpolitischen Vereine die österreichische Sicherheitspolitik auf einen internationalen Prüfstand.

In den nächsten Wochen und Monaten werden wichtige Weichenstellungen für die Zukunft des Bundesheeres getroffen. Wir hoffen, dass dafür ein nationaler Schulterschluss über Parteigrenzen hinweg gefunden wird. Unsere Veranstaltung kann und soll zur Meinungsbildung beitragen Brigadier Erich Cibulka

Wien (OTS) - Viele Bedrohungsszenarien, die von Experten des Bundesheeres in die staatlichen Risikoanalysen eingebracht wurden, sind in den letzten Jahren schlagend geworden: Pandemie, Terror, Cyber-Attacken und Massenmigration sind Themen, die in der öffentlichen Wahrnehmung eine große Rolle spielen und die Unverzichtbarkeit des Bundesheeres als strategische Reserve der Republik belegen.

Im Sommer 2020 hat die Debatte über die zukünftige Ausgestaltung der militärischen Landesverteidigung, die Kernaufgaben und die Struktur des Bundesheeres für mediales Aufsehen gesorgt. Doch wie soll es weitergehen? Reicht die Vorbereitung auf das Wahrscheinliche, oder muss der Staat auch mit dem Überraschenden umgehen können?

Der "Tag der Wehrpflicht" erinnert an die Volksbefragung am 20. Jänner 2013. Der Dachverband versteht Wehrhaftigkeit – also die Resilienz Österreichs – als Produkt aus der Bereitschaft, für unsere ideellen und materiellen Werte (Wehrwille) einzutreten und diese auch glaubhaft zu verteidigen (Wehrfähigkeit).

VIII. Tag der Wehrpflicht: Sicherheitspolitik 2021 - sind unsere Antworten zeitgemäß?

Die Veranstaltung findet heuer als Online-Konferenz statt.



Grußworte

Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen

Bundesministerin Mag. Klaudia Tanner



Das aktuelle Lage- und Bedrohungsbild in und um Europa

Bgdr iR Dr. Walter Feichtinger



Die internationale Perspektive:

Wie andere Länder mit der Sicherheitslage umgehen

Obst iG Urs Sulser, Verteidigungsattaché Schweiz

Obst iG Håkan Hedlund, Verteidigungsattaché Schweden



Ableitungen für Österreich

Dr. Arnold Kammel, Direktor für Sicherheitspolitik



Datum: 20.01.2021, 17:00 - 18:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: http://www.wehrhaftes-oesterreich.at/tag-der-wehrpflicht-2021/

