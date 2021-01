AVISO: NEOS-Pressekonferenz nach Lockdown-Entscheidung der Regierung, morgen, Sonntag, 13:30 Uhr

Mit NEOS-Vorsitzender und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger

Wien (OTS) - Im Anschluss an die morgige Pressekonferenz angesichts der Lockdown-Entscheidung der Bundesregierung wird NEOS-Vorsitzende und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger Stellung nehmen. Der Beginn ist ca um 13:30 Uhr (abhängig von der Dauer der Regierungs-PK). Das Pressestatement wird in den NEOS-Klubräumlichkeiten in der Hofburg (5. Stock) stattfinden und auf der NEOS-Facebookseite (www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich) live gestreamt.









NEOS-Pressekonferenz nach Lockdown-Entscheidung

Datum: 17.01.2021, 13:30 Uhr

Ort: NEOS Parlamentsklub, Standort Hofburg, Eingang Kapellenhof, 5. Stock

Josefsplatz , 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu