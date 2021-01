Lockdown-Verlängerung? „ZIB Spezial“ mit PK der Bundesregierung am 17. Jänner

Um 11.00 Uhr in ORF 2, „Im Zentrum“ auch mit Gesundheitsminister Anschober

Wien (OTS) - Wird der Lockdown in Österreich verlängert? Antwort darauf gibt es in einer Pressekonferenz der Bundesregierung am Sonntag, dem 17. Jänner, über die eine „ZIB Spezial“ ab 11.00 Uhr in ORF 2 berichtet. Aus dem ORF-Newsroom meldet sich Rosa Lyon, die „Pressestunde“ entfällt.

„Im Zentrum“ diskutiert Claudia Reiterer um 22.10 Uhr in ORF 2 zum Thema „Viruslast und Dauerfrust – Ausnahmezustand bis Ostern?“ Neben den bereits kommunizierten Gästen Ursula Wiedermann-Schmidt, Andreas Bergthaler, Eva Schernhammer, Ulrich Körtner und Niki Popper wird nun auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober teilnehmen.

