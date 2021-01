Neuer Joker bei der ORF-„Millionenshow“

Ab 18. Jänner ersetzt der neue „Kandidatenjoker“ den „Publikumsjoker“

Wien (OTS) - „Welcher Joker darf es denn sein?“ – wenn Armin Assinger am Montag, dem 18. Jänner 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 eine neue Ausgabe der „Millionenshow“ eröffnet, dann steht seinen Kandidatinnen und Kandidaten ein neuer Joker zur Verfügung, denn ab sofort ersetzt der „Kandidatenjoker“ den „Publikumsjoker“.

Der neue „Kandidatenjoker“: Im Studio nehmen fünf ehemalige „Millionenshow“-Kandidatinnen und -Kandidaten, die bei ihrem Antritt jeweils mindestens 150.000 Euro erspielt haben, Platz. Wird der „Kandidatenjoker“ gesetzt, dann stehen jene von ihnen auf, die die Antwort zu wissen meinen. Der aktuelle Spieler / die aktuelle Spielerin hat nun die Gelegenheit, einen / eine davon auszuwählen, zu befragen und sich somit bei der Lösungsfindung unterstützen zu lassen. Die bisherigen möglichen Joker, also der „Telefonjoker“ sowie der „50/50-Joker“ und gegebenenfalls der „Fragentauschjoker“, bleiben erhalten.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der „Millionenshow“ am 18. Jänner:

Alexandra Aigner aus Dorfstetten in Niederösterreich, Frank Greber aus Wien, Marlies Auer aus Linz und Alexander Blümel aus Baden in Niederösterreich. Die „Millionenshow“ wird unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen in Köln aufgezeichnet.

