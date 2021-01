WKÖ-Prirschl: Digitale Vignette in Trafik ohne Wartefristen kaufen und lokale Tabaktrafikanten stärken

Trafikanten-Branchensprecher: „Digitale Vignetten sind in 1.500 Trafiken Österreichs erhältlich und gelten sofort“

Wien (OTS) - Bei einem Kauf in den 1.500 teilnehmenden Trafiken entfällt die gesetzlich vorgeschriebene 18-tägige Wartefrist, und die Käufer können mit ihren Fahrzeugen sofort mautpflichtige Straßen im gesamten Bundesgebiet befahren. In Österreichs Trafiken ist die digitale Vignette für Autos und Zweiräder als Jahresvignette sowie für eine Dauer von 10 Tagen oder 2 Monaten erhältlich.

Josef Prirschl, Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), erklärt die entscheidenden Vorteile: „Der Stichtag 14. Jänner, um nach der gesetzlichen Wartefrist von 18 Tagen am 1. Februar im Besitz einer gültigen Vignette zu sein, muss beim Erwerb in der Trafik nicht beachtet werden. Die Trafiken haben auch im aktuellen Lockdown geöffnet und bieten alle Jahres- und Kurzzeitvignetten sowohl zum Kleben als auch in digitaler Form zum selben Preis an. Und der Kauf in der Trafik trägt zur Stärkung der lokalen Wirtschaft bei.“

„Die 18-tägige Wartefrist gilt nur für den Erwerb einer digitalen Vignette im Internet, beim Kauf in der Trafik fällt diese Frist weg, die Vignette gilt sofort“, ergänzt Trafikanten-Branchensprecher Prirschl.

Unter folgendem Link ist eine Übersicht jener Trafiken in ganz Österreich zu finden, wo die digitale Vignette erhältlich ist: https://bit.ly/38LjFOJ (PWK012/PM)

