Caritas startet in Wien Matura mit Pflegeausbildung – „für meinen Traumberuf am besten geeignet“

Matura mit Jobgarantie: Wer im Caritas Ausbildungszentrum maturiert, ist auch ausgebildete/r PflegefachassistentIn oder diplomierte/r SozialbetreuerIn. Anmeldungen jetzt möglich!

Wien (OTS) - Ab dem kommenden Schuljahr 2021/22 bietet die Caritas der Erzdiözese Wien in Kooperation mit der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der AWZ Soziales Wien GmbH einen neuen Schulzweig mit anschließender Jobgarantie. „Gerade das vergangene Jahr hat deutlich gezeigt, wie wichtig Berufe im Sozial- und Gesundheitsbereich für unsere Gesellschaft sind. Wer eine Caritas Schule besucht, kann nach dem Abschluss weiter studieren oder auch gleich auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen“, betont Klaus Schwertner, Geschäftsführender Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. Schuldirektorin Christine Pomikal: „Unseren AbsolventInnen sind Tür und Tor von Krankenhäusern, Pflegewohnhäusern, Gesundheitseinrichtungen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen geöffnet. Nach dem Abschluss verfügen sie nicht nur über ein breites Spektrum an Allgemeinwissen, sie haben zusätzlich praktische Erfahrungen und Fachwissen im Gesundheitswesen gesammelt und eine Berufsausbildung abgeschlossen.“

Zweiter Standort eines neuen Schultyps für Wien

Die Caritas beteiligt sich österreichweit bereits an einigen Standorten an dem noch jungen österreichweiten Schulversuch der maturaführenden Schule „Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP)“, der an den Standorten Graz und Gaming bereits mit Beginn des Schuljahres 2020/21 begonnen hat. In Kooperation mit der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der AWZ Soziales Wien GmbH startet nun auch das Caritas Ausbildungszentrum Seegasse in 1090 Wien mit dem zukunftsträchtigen Schulzweig. Neben der Allgemeinbildung und der Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung eignen sich die SchülerInnen in der AWZ-Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in der Schlachthausgasse zusätzliche Qualifikationen in den Bereichen Betreuung und Pflege an. Vera Em, Geschäftsführerin AWZ Soziales Wien: „Die Pflegeausbildung mit Matura ist ein wichtiger Baustein einer Ausbildungsoffensive der Stadt Wien im Pflegebereich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Caritas.“ Die 5-jährige Ausbildung vermittelt nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für Praktika und ein weitgefächertes Wissen im Bereich der Sozialbetreuung und Pflege. Voraussetzungen für die Aufnahme sind das Interesse an Tätigkeiten im Sozial- und Gesundheitsbereich und der positive Abschluss der 8. Schulstufe.

„Für meinen Traumberuf am besten geeignet“

„Diese Schule ist für meinen späteren Traumberuf am besten geeignet, da ich im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung arbeiten möchte. In der HLSP wird man perfekt auf die Matura und den Umgang mit Menschen vorbereitet“, berichtet Nina Spielbichler, die im laufenden Schuljahr die Caritas Schule in Gaming (NÖ) besucht. Auch die Möglichkeit bereits während der Schulzeit in den Beruf hinein zu schnuppern, kommt bei den SchülerInnen gut an. „Ich lerne hier mit BewohnerInnen mit Demenz umzugehen. Die meiste Zeit spiele ich mit ihnen leichte Spiele, wie Schnapsen und Memory, oder wir singen und turnen. An meinem Praktikum gefällt mir sehr, dass ich mit kleinen Gesten schon Positives bewirken kann“, erzählt Tamara Hiemetsberger von ihrem Praktikum in einem Pflege- und Betreuungszentrum.

Anmeldung für das Schuljahr 2021/22: ab sofort möglich

Caritas Schulen in Österreich

Die Caritas betreibt insgesamt 18 berufsbildende mittlere und höhere Schulen in Österreich, die von ca. 5300 SchülerInnen besucht werden.

Caritas Ausbildungszentrum Seegasse

Das Caritas Ausbildungszentrum Seegasse betreibt zusätzlich folgende Schultypen:

Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe (Schwerpunkt Sozialmanagement)

Fachschule für Sozialberufe

Schule für Sozialbetreuungsberufe Altenarbeit

Schule für Sozialbetreuungsberufe Familienarbeit

Heimhilfe – Ausbildung

