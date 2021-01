FasTest Corona Test-Center: Neue Location in Kärntnerstraße – erstmals „Schnell-PCR“-Test

Im COVID-19 Testinstitut FasTest wird ab 18.1. die fünfte Testlocation eröffnet. Das neue Testverfahren liefert schon nach 90 Minuten ein valides Ergebnis.

Wien (OTS) - Mit einem neuen molekulardiagnostischen Testverfahren auf das Corona Virus, welches am Donauspital entwickelt wurde, startet FasTest ab Montag, dem 18.1.2021, auf der Kärntnerstraße in Wien, direkt gegenüber vom Hotel Sacher. Der RT-LAMP Test liefert schon nach 90 Minuten ein Testergebnis und kann als „Schnell-PCR“ Test bezeichnet werden. An den anderen fünf Standorten werden Antigen- und Antikörpertests angeboten – ab nächster Woche auch erstmals in Linz. Die Gründungsidee kam von einem Arzt und Profisportler, der eine Lösung für den Footballsport suchte. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Es macht einen klaren Unterschied, ob man das Ergebnis nach zwei Tagen oder nach 90 Minuten erhält. Aus diesem Grund bieten wir jetzt ein neues Testverfahren an, RT-LAMP. Es ist sensitiver als ein Antigen-Test, und steht schon nach 90 Minuten fest – ein „Schnell-PCR“ Test sozusagen“, erklärt der Mediziner Dr. Manuel Chytilek, Geschäftsführer von FasTest.

„Unser Motto ist ‚Der schnellste Weg zur Normalität‘. Wir sind ein Team von Medizinern und IT-Experten – mit mehreren 10.000 Testungen haben wir viel Erfahrung. Wir arbeiten daran, ein professionelles, schnelles und ständig verfügbares Angebot für Corona-Tests zu schaffen. Wir sind auch für Unternehmen da.“

„Schnell-PCR“ Test bei FasTest in der Kärntnerstraße um 89 EUR

Das Testverfahren RT-LAMP wird bei FasTest vorerst nur in der Kärntnerstraße in Wien angeboten. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9-19 Uhr. Die Kosten für diesen Test betragen 89 EUR. Eine Terminbuchung ist online möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Das Ergebnis ist nach 90 Minuten online abrufbar.

Es gibt fünf FasTest Standorte in Wien und Umgebung, ab 25.1.2021 erstmals auch einen weiteren in Linz. An diesen Corona Test-Centern werden Antigen- und Antikörpertests angeboten.

RT-LAMP: Molekulardiagnostischer Test, der Flugreisen ins Ausland ermöglicht

Durch den RT-LAMP Test können auch niedrigere Viruslasten gefunden werden, womit der Test sensitiver ist als ein herkömmlicher Antigen Schnelltest.

Der RT-LAMP Test ist zudem ein molekulardiagnostischer Test und somit Flugreisen ins Ausland ermöglicht.

„Unser neues Testverfahren ist deutlich schneller und kostengünstiger als die bislang üblichen PCR Tests. Nach einem einfachen Rachenabstrich wird die Probe zu einer Reagenzmischung hinzupipettiert und anschließend in einem Thermocycler für 30 Minuten auf eine Temperatur von konstanten 63 Grad Celcius erwärmt. Hierbei kommt es zunächst zu einer reversen Transkription (RT) der Virus RNA in DNA, welche dann durch die Loop Amplification (LAMP) vervielfältigt wird. Findet sich Virus RNA in der Probe, so verfärbt sich die Reagenzmischung womit ein positives Ergebnis farblich erkennbar wird“, erklärt Prof. Klimscha der das neue Testverfahren gemeinsam mit Dr. Robubi an der Klinik Donaustadt in Wien entwickelt hat.

Das Testverfahren kam bereits an Wiener Schulen mit einem mobilen Labor, dem „Clusterbuster Bus“ probeweise zum Einsatz. Nun ist der Test aus Österreich europaweit als „In-vitro Diagnostikum“ (IVD) CE-Zertifiziert und kann beim FasTest Standort Kärntnerstrasse in Anspruch genommen werden.

Über FasTest:

Die Idee zu FasTest kommt von Dr. Alexander Thury. Der Arzt und ehemalige American Football Profisportler, beschäftigte sich mit den neuesten Testmöglichkeiten und somit auch Antigentests um Sportveranstaltungen wieder sicher zu ermöglichen. Als die Sensitivität dieser Tests für gut befunden wurde war die Idee zu FasTest initial geboren. In weiterer Folge wurde rasch das Potential dieser Tests für die gesamte österreichische Bevölkerung erkannt, um einen immensen Beitrag im Kampf gegen das Corona Virus zu leisten.

Das Team von Medizinern und IT-Experten hat sich im Oktober gegründet. Bisher wurden mehrere 10.000 Tests durchgeführt. Rund 60 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Website: www.fastest.at

FasTest Standorte im Überblick:

2 Neueröffnungen

Wien, 1. Bezirk, Kärntnerstraße 47, RT-LAMP Test // Eröffnung Montag 18.1.2021, 9 Uhr

Linz, Passage Linz, Landstraße 17-25, Antigen- und Antikörpertests // Eröffnung Montag 25.1.2021, 9 Uhr

4 weitere Standorte

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9-19 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Petra Gruber

Presse- und Medienanfragen

petra.gruber @ fastest.at

www.fastest.at

+43 664 88540099