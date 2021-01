Der Samsung Galaxy-Preischeck: willhaben analysiert die aktuellen Angebote

Derzeitige Durchschnittspreise für Galaxy Modelle: S20 Plus/Ultra: 670 €, S20: 520 €, S10 Plus: 380 €, S10: 330 €, Galaxy S9: 210 €



2020: 18 Millionen Stichwort-Suchen zu „Samsung Galaxy“



willhaben PayLivery: Bequeme Abwicklung beim Handykauf und -verkauf

Gestern wurden mit dem S21, dem S21 Plus und dem S21 Ultra die Modelle der neuen Samsung Galaxy Generation vorgestellt. willhaben, der größte digitale Marktplatz Österreichs, hat dies zum Anlass genommen und die aktuellen Preise sowie Verkaufschancen rund um die beliebte Smartphone-Marke analysiert.

2020 mehr als 100.000 Anzeigen zu Samsung-Smartphones

Für viele ist willhaben bereits erste Anlaufstelle, wenn es um Smartphones geht. So waren 2020 rund 100.000 Angebote zu Samsung-Modellen auf willhaben verfügbar. Das sind rund 25 % aller angebotenen Smartphones auf dem digitalen Marktplatz. Folgende Geräte standen am häufigsten zum Verkauf: das Galaxy S10, das Galaxy S9 als auch das Galaxy S20 und die jeweils dazugehörenden Submodelle wie zum Beispiel die S20 Fan Edition. Für Käufer gibt es das größte Angebot erfahrungsgemäß nach dem Release eines neuen Modells sowie um die Weihnachtszeit. Die Bundesländer mit dem größten Samsung Smartphone Angebot sind Wien, Niederösterreich und Oberösterreich.

Angebotspreis variiert je nach Modell, willhaben rät Verkäufern, möglichst rasch zu verkaufen



Die Preise der einzelnen Galaxy Varianten variieren, grundsätzlich gilt jedoch: je aktueller das Modell, desto höher der Preis. Während es das Galaxy S20 Plus bzw. Ultra derzeit um rund 670 € und das Galaxy S20 um ca. 520 € zu ergattern gibt, sind ältere Modelle wie das Galaxy S10 Plus um 380 € oder das S10 um 330 € zu erwerben. Besonders günstig kommt man mit dem Galaxy S9 um durchschnittlich 210 € weg. Die Preise sinken dabei kontinuierlich mit der Markteinführung eines neuen Geräts. So wurde beispielsweise das S20 Plus bzw. Ultra in den Wochen nach der Präsentation im Schnitt um 940 € angeboten. Das junge Alter des Modells beeinflusst außerdem auch die Verkaufschancen positiv, zum Beispiel die Modelle S20 Plus sowie Ultra: Hier haben rund 70 % der Angebote bereits einen neuen Eigentümer gefunden.

Österreicher haben 2020 18 Mio. Mal nach dem Stichwort „Samsung“ oder „Samsung Galaxy“ gesucht

Pro Woche sind das insgesamt fast 350.000 Stichwortsuchen. Das Interesse an den südkoreanischen Smartphones war 2020 durchwegs hoch – auch aufgrund des erhöhten digitalen Kommunikationsbedürfnisses durch die Covid-19 Einschränkungen. Starke Suchanfragen-Anstiege gab es zudem rund um die Präsentation eines neuen Modells sowie vor Weihnachten. Am gefragtesten war das Galaxy S10. Knapp 2,3 Mio. Stichwortsuchen gab es dazu.

willhaben PayLivery: Bequeme Abwicklung beim Handykauf

Das willhaben-Service „PayLivery“ ermöglicht eine kontaktlose Übergabe mit Online-Zahlung und Versand – inklusive print-at-home Versandetikett und Käuferschutz. Bereits mehr als eine Million Anzeigen mit PayLivery-Option sind derzeit auf willhaben aktiv.

