Christian Oxonitsch (SPÖ): 300.000 Euro für Begrünung am Yppenplatz

Wien (OTS/SPW-K) - Der Ausschuss für Innovation, Stadtplanung und Mobilität des Wiener Gemeinderats hat einen Zuschuss von 301.500 Euro für die Umgestaltung in Ottakring beschlossen. Darüber freut sich der Ottakringer Gemeinderat Christian Oxonitsch: "Durch die Einrichtung des Fördertopfes konnte schon im vergangenen Herbst die Umgestaltung im Bereich Weyprechtgasse/Yppenplatz Westzeile in Angriff genommen werden. Für die Neugestaltung des Straßenraums wird mit elf Bäumen der Baumring am Yppenplatz geschlossen. Diese zusätzlichen Mittel machen die Umgestaltung erst möglich und sorgen dafür, dass es zusätzliche Abkühlung und Schattenplätze gibt."

