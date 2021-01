OFFENLEGUNG GEMÄSS MEDIENGESETZ

Wien (OTS) - Die APA-DeFacto Datenbank & Contentmanagement GmbH ist Medieninhaberin der unter ihrer Verantwortung als Aussenderin im Rahmen des OTS - Original Text-Service veröffentlichten Mitteilungen. Die Medieninhaberschaft bezieht sich daher nur und ausschließlich auf jene OTS-Mitteilungen, in welchen unter „Rückfragehinweis:" APA-DeFacto Datenbank & Contentmanagement GmbH vermerkt ist.

MEDIENINHABER

APA-DeFacto Datenbank & Contentmanagement GmbH

Laimgrubengasse 10

A-1060 Wien

Tel.: +43/1/36060-5601

Firmenbuchnummer: 191528 i

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien

UID: ATU53197008

Mitglied der Wirtschaftskammer Österreich

Haftungsart: Gesellschaft mbH

Geschäftsführung: Mag. Klemens Ganner, Karin Thiller-Dorfner

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

APA-DeFacto betreibt durch die rechtssichere Verwertung von Inhalten Dritter (Content Syndication) Österreichs größte Medien-, Bild- und Grafikdatenbank. Darauf aufbauend bietet APA-DeFacto ein umfangreiches Monitoring- und Analyse Portfolio und unterstützt Unternehmen und Organisationen in der Abwicklung ihrer integrierten Kommunikationsaktivitäten. Unter www. picturedesk.com wird eine umfangreiche Bilddatenbank betrieben, über die Medien und andere Bildmaterial lizensieren können.

GRUNDLEGENDE RICHTUNG

APA-DeFacto bietet die richtigen (=relevanten) Informationen am richtigen Ort auf dem richtigen Medium mit der Verlässlichkeit der APA und Österreichs umfassendsten Pool an Medien- und Fachdatenbanken.

Die APA-DeFacto Datenbank & Contentmanagement GmbH steht im 100-prozentigen Eigentum der APA – Austria Presse Agentur eG, Laimgrubengasse 10, A-1060 Wien.

Die APA – Austria Presse Agentur hat nachstehende Genossenschafter

• Österreichischer Rundfunk (ORF), Wien, 45,6 %; ORF ist Inhaber an folgendem Medienunternehmen: ORF Online und Teletext GmbH & Co KG und ORF Online und Teletext GmbH, Wien, Unternehmensgegenstand: Betrieb von Internet-Diensten; ORF Fernsehprogramm-Service GmbH, Wien, Unternehmensgegenstand: Veranstaltung eines Informations- und Kultur-Spartenprogramms sowie Betrieb des entsprechenden Online-Dienstes und Teletext; ORF Marketing & Creation GmbH & Co KG, Wien, Unternehmensgegenstand: Herausgabe programmbegleitenden Printprodukten und Medienstücken

• Styria Media Group AG, Graz & Klagenfurt, 10,9 %; Styria Media Group AG ist Inhaber an folgenden Medienunternehmen: „Die Presse“ Holding GmbH & Co. KG, Wien, Betriebsgegenstand: Holding Gesellschaft; Styria Multimedia GmbH & Co. KG, Wien, Betriebsgegenstand: Medienwesen, Betrieb von Internetportalen; Die Furche – Zeitschriften-Betriebs-Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Wien, Betriebsgegenstand: Herausgabe der Wochenzeitung „Die Furche“ und der Betrieb eines Onlinedienstes; ichkoche.at GmbH & Co KG, Wien, Betriebsgegenstand: Betrieb des Internetkochportals ‚ichkoche.at‘; Styria Media Regional GmbH, Graz, Betriebsgegenstand: Vermögensverwaltung

• Mediengruppe Österreich GmbH, Wien, 10,6 %; Mediengruppe Österreich GmbH ist Inhaber an folgenden Medienunternehmen: „Österreich am Sonntag“ Wochenzeitungs GmbH, Wien, Unternehmensgegenstand: Herausgabe eines Printproduktes

• Kurier Zeitungsverlag und Druckerei Ges.m.b.H., Wien, 10,4 %; Kurier Zeitungsverlag und Druckerei Ges.m.b.H. ist Inhaber an folgenden Medienunternehmen: Kurier Redaktionsges.m.b.H. & Co KG, Wien, Unternehmensgegenstand: redaktionelle Leistungen, Profil Redaktion GmbH, Wien, Unternehmensgegenstand: Zeitschriftenverlag und Telekurier Online Medien GmbH & Co KG, Wien, Unternehmensgegenstand: Internet-Dienste

• OÖN Redaktion GmbH & Co KG, Linz, 4,0 %

• Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Wien, 3,8 %

• Standard Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien, 3,5 %

• Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH, Innsbruck, 3,4 %

• Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m.b.H. & Co KG, Salzburg, 2,9 %

• Russmedia MH & Co OG, Schwarzach, 2,2 %

• Wiener Zeitung GmbH, Wien, 0,8 %

• Oberösterreichische Media Data Vertriebs- und Verlags GmbH, Linz, 0,8 %

• Neue Zeitungs GmbH, Schwarzach, 0,7 %

