Beruflich durchstarten: Virtual Master Lounge der IMC FH Krems

Am Donnerstag, dem 21. Jänner 2021 stellt die IMC FH Krems in der Zeit von 16:00 bis 19:00 Uhr ihre Master-Studiengänge im virtuellen Format vor.

Krems (OTS) - Von Angewandte Gesundheitswissenschaften über International Business and Economic Diplomacy bis zu Digital Business Innovation and Transformation - insgesamt 10 Master-Studiengänge werden an der IMC FH Krems angeboten – 50% davon in englischer Sprache. Die Studiengänge sind in den Bereichen Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences angesiedelt. Für Berufstätige bietet das berufsbegleitende Format die ideale Voraussetzung, um Studium und Job unter einen Hut zu bringen.

Virtuelles Kennenlernen

Interessentinnen und Interessenten wird mit einem innovativen Online-Event-Tool ein abwechslungsreicher und informativer Nachmittag geboten werden. Sie sollen sich wie am IMC Campus Krems fühlen und die IMC FH Krems hautnah kennenlernen, wenn auch virtuell. Der große Veranstaltungsaal mit den Info-Ständen zu jedem Studiengang wurde nachgebildet. Jeder dieser virtuellen Info-Stände ist mit zahlreichen spannenden Funktionen ausgestattet. Studierende und Studiengangsleitungen stellen im Video Chat die Studiengänge vor, geben Tipps zur Bewerbung und den Zulassungsvoraussetzungen, zahlreiche Videos rund um das Studium, die Universitätsstadt Krems, die Besonderheiten eines FH-Studiums aus Sicht der Studierenden und eine Hausführung mit einer Drohne machen die virtuelle Master Lounge zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Auf dem Weg zum Traumberuf & weltweite Jobmöglichkeiten

Die Entscheidung für einen Master-Studiengang sollte eine wohl überlegte sein, denn hier wird Wissen vertieft und Schwerpunkte in der akademischen Ausbildung gesetzt. Ein Master-Studium ist eine gute Basis, um danach erfolgreich in den Beruf zu starten oder um neue Chancen zu nützen. Die IMC FH Krems trägt maßgeblich dazu bei, dass die Studierenden fit für den nationalen und internationalen Arbeitsmarkt sind. Das bestätigen zahlreiche internationale Rankings (zB das CHE-Ranking) und das zeigt auch die hohe Beschäftigungsquote der Absolventinnen und Absolventen von 98%.

Das Master-Studienangebot im Überblick

Wirtschaft

International Business and Economic Diplomacy

Management

Management von Gesundheitsunternehmen

Marketing

Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement

Digitalisierung und Technik

Digital Business Innovation and Transformation

Gesundheit

Advanced Nursing Practice

Angewandte Gesundheitswissenschaften

Musiktherapie



Life Sciences

Medical and Pharmaceutical Biotechnology

Mehr Informationen zur Virtual Master Lounge Eine besondere virtuelle Plattform mit zahlreichen Optionen steht den Master- Interessent:innen zur Verfügung. Jetzt registrieren

Rückfragen & Kontakt:

IMC Fachhochschule Krems

Michaela Sabathiel

Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 (0)2732 802

marketing @ fh-krems.ac.at

www.fh-krems.ac.at