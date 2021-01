FREE NOW will als erste Mobilitätsplattform in Europa bis 2030 Null-Emissionen erreichen

Wien/Hamburg (ots) - FREE NOW, Europas führender Mobilitätsanbieter, startet heute sein Move To Net-Zero Programm: Die ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie hat das Ziel, bis 2025 rund 50 Prozent der Fahrten mit vollelektrischen Fahrzeugen anzubieten und 100 Prozent Null-Emissionen bis 2030 zu erreichen. Bereits jetzt arbeitet FREE NOW klimaneutral und stellt in den kommenden fünf Jahren mehr als 100 Mio. EUR an Ressourcen für den Wandel hin zur E-Mobilität bereit. Auch in Österreich wird an der Umsetzung bereits gearbeitet.

FREE NOW wird damit zur ersten Mobilitätsplattform in Europa, die Null-Emissionen in allen europäischen Schlüsselmärkten anstrebt. „Wir nehmen unsere Verantwortung als Europas führender Mobilitätsanbieter sehr ernst und wollen mit unserem Net-Zero Programm einen signifikanten Beitrag leisten, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wir werden damit die Ziele des Pariser Klima-Abkommens bereits 20 Jahre früher erfüllen“, sagt Marc Berg, CEO von FREE NOW.

FREE NOW Nachhaltigkeits-Initiative auch in Österreich

FREE NOW, hierzulande mit 1.600 angeschlossenen Taxis unterwegs, hat ein österreichisches Maßnahmenbündel geschnürt, dass sich aus der Umsetzung der europäischen Projekte und eigenen Initiativen zusammensetzt. „Unser Ziel ist es in Österreich federführend dazu beizutragen, die Taxibranche nachhaltig zu gestalten, wobei wir uns klar als Partner des Taxigewerbes und als Impulsgeber der politischen Entscheidungsträger sehen“, so Sarah Lamboj, Geschäftsführerin von FREE NOW Österreich. Auch geht FREE NOW mit dem Regierungsprogramm konform, ab 2025 nur noch Taxis mit Elektroantrieb zuzulassen und will hier einen nachhaltigen Beitrag leisten.

Umfrage als Basis für mehr Elektromobilität

Für das erste Quartalist eine FREE NOW Umfrage bei österreichischen Taxipartnern geplant, um herauszufiltern, was konkret benötigt wird, bzw. welche Anreize gesetzt werden müssen, um auf Elektroantrieb umzusteigen. Parallel dazu sollen noch im ersten Halbjahr 2021 Arbeitsgruppen mit Partnern und Stakeholdern ins Leben gerufen werden, um marktorientiert an innovativen und nachhaltigen Lösungen im Mobilitätsbereich zu arbeiten.

Auch an der emissionsfreien Ausrichtung der FREE NOW Taxis wird intensiv gearbeitet. Aktuell besteht die ECO-Flotte noch größtenteils aus Hybrid-Fahrzeugen, doch bereits 2025 sollten mehrheitlich E-Taxis auf der Straße sein. Mit praktischen Maßnahmen, wie etwa der prominenten Darstellung der ECO-Buchungsoption in der App will FREE NOW auch die Fahrgäste dazu animieren, vermehrt auf Ressourcenschonung zu achten. Sarah Lamboj: „Wir setzen alles daran, unsere Fahrer für den Einsatz von E-Taxis zu begeistern. Doch es liegt auch am Gesetzgeber, hier attraktive Maßnahmen zu schaffen, um nachhaltige Ziele gemeinsam zu erreichen“.

FREE NOW arbeitet eng mit Partnern zusammen

Um den Plan Zero-Emission schnellstmöglich zu erreichen, geht FREE NOW in Europa mit der Schwestergesellschaft CHARGE NOW eine erweiterte Partnerschaft ein. CHARGE NOW, die von der Digital Charging Solutions GmbH betrieben wird, bietet mit 175.000 Ladestationen das größte Netzwerk in Europa. FREE NOW Fahrer, die ein Elektrofahrzeug in Betrieb nehmen, erhalten attraktive Preise und fördern gleichzeitig die Auslastung bestehender und neuer, umweltfreundlicher Ladestationen. Darüber hinaus arbeitet FREE NOW in allen Zielmärkten an der Umsetzung neuer Pooling- und Sharing-Angebote und wird primär in fortschrittliche Technologien investieren, die die Umweltbelastung senken. Parallel zu der Strategie, die Emissionen pro Fahrgastkilometer deutlich zu reduzieren, wird FREE NOW alle verbleibenden Emissionen ab 2020 ausgleichen. Das Programm konzentriert sich unter anderem auf den Erhalt und die Wiederaufforstung von Wäldern sowie auf das Pflanzen von 20.000 Bäumen pro Jahr in vielen Städten Europas.

Erste Erfolge in Großbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland

Auf lokaler Ebene hat FREE NOW bereits erste Nachhaltigkeitserfolge erzielt. So bietet die Plattform bereits heute in Paris und in London die größte Elektroflotte an. In Spanien sind mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge elektrisch oder hybrid – in Madrid über 65 Prozent. Auch in Deutschland sieht FREE NOW in diesem Segment eine steigende Nachfrage. Aus diesem Grund hat das Tech-Unternehmen im letzten Jahr erfolgreich diverse Micromobility-Angebote wie E-Scooter, E-Mopeds und E-Bikes in die App integriert. Auch Fahrplaninformationen des öffentlichen Nahverkehrs wurden bereits getestet. Mit diesen Maßnahmen will FREE NOW bis 2025 in allen europäischen Kernländern mindestens 50 Prozent aller Emissionen pro Personenkilometer reduzieren.

Shareholder Daimler Mobility und BMW Group begrüßen die Pläne

Stephan Unger, Mitglied des Vorstands von Daimler Mobility für Finance, Controlling, Risk Management und Digital Mobility Solutions: „Als Anbieter von erstklassigen Finanz- und Mobilitätslösungen müssen wir Vorbild für nachhaltiges Handeln sein. Nachhaltigkeit ist Teil der DNA von Daimler Mobility. Das Programm von FREE NOW wird ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in Städten sein.“ Rainer Feurer, Vice President Corporate Investments der BMW Group, ergänzt: „Premium und Nachhaltigkeit werden in Zukunft noch untrennbarer miteinander verbunden sein. Die BMW Group verbindet Verantwortung und Fahrfreude und gestaltet aktiv den Wandel zur nachhaltigen Mobilität. Wir bekennen uns zum Pariser Klimaabkommen und richten unsere jeweiligen Ziele an den Leitlinien der anerkannten Science Based Targets Initiative aus. Wir freuen uns darauf, FREE NOW auf seinem Weg zu einer emissionsfreien Mobilitätsplattform zu begleiten.“

Über FREE NOW

FREE NOW ist das Multiservice-Mobilitäts-Joint-Venture von Daimler und BMW. Neben Ride-Hailing bietet FREE NOW auch Angebote aus den Bereichen Micromobility und Carsharing an. Es besteht aus den Verticals FREE NOW (zehn europäische Märkte), Βeat (fünf lateinamerikanische Märkte und ein europäischer Markt) und E-Scooter und E-Bikes in drei europäischen Märkten. Zusammen werden die Verticals derzeit von 56 Millionen Nutzern in 15 Märkten und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist FREE NOW der größte Multiservice-Mobilitätsanbieter in Europa und die am schnellsten wachsende Ride-Hailing-Plattform in Lateinamerika. FREE NOW arbeitet mit verschiedenen Drittanbietern zusammen, um seinen Kunden eine noch größere Auswahl an Optionen zu bieten, um von A nach B zu kommen. Insgesamt beschäftigt FREE NOW mehr als 2.200 Mitarbeiter in 35 verschiedenen Standorten rund um den Globus. CEO von FREE NOW ist Marc Berg.

