ORF-Moderatorin Melanie Balaskovics wechselt zur Caritas

Die „Burgenland heute“-Moderatorin verlässt den ORF mit 31. Jänner 2021

Eisenstadt (OTS) - Die langjährige „Burgenland heute“-Moderatorin Melanie Balaskovics verlässt mit Ende Jänner 2021 den ORF und wird ab Februar für die Medienarbeit der Diözese verantwortlich sein und soll im Laufe des ersten Halbjahres auch die Geschäftsführung der Caritas Burgenland übernehmen. Die gebürtige Südburgenländerin begann ihre journalistische Laufbahn im Jahr 1998 als Redakteurin im ORF Burgenland. Zuletzt war sie neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin von „Burgenland heute“ auch als Chefin vom Dienst für die Sendung mitverantwortlich. Seit 2019 koordinierte und moderierte sie außerdem die Sendungen im Rahmen von „Licht ins Dunkel“. Im Laufe ihres Werdegangs war die Burgenlandkroatin auch für die Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland tätig und moderierte die TV-Sendung „Dobar dan Hrvati“.

Sie war weiters als Redakteurin und Chefin vom Dienst für Hörfunk und TV tätig, Moderatorin der Radio Burgenland Nachrichten, Redakteurin in der „Zeit im Bild“-Wirtschaftsredaktion im Zuge einer Job-Rotation, Gestalterin von TV-Produktionen wie "Unterwegs in Österreich", "Matinee am Sonntag" und "Österreich-Bild" und sie konzeptionierte Radiomagazine in kroatischer Sprache für die Volksgruppenredaktion. Die Magistra (FH) hat die Fachhochschule für Internationale Wirtschaftsbeziehungen und berufsbegleitend den Masterlehrgang für internationales Weinmarketing in Eisenstadt absolviert.

"Der Abschied vom ORF Burgenland fällt mir nicht leicht. Ich bin für die vielen Jahre im Landesstudio sehr dankbar, sie haben mich wesentlich geprägt und meine persönliche Entwicklung vorangetrieben. Besondere Aufgaben wie die Sendungsverantwortung für ‚Licht ins Dunkel‘ waren Anstoß, den Blick in eine neue berufliche Zukunft zu werfen. So ist der Wunsch gereift, vor allem soziale Aspekte ins Zentrum meiner Tätigkeiten zu stellen. Ich freue mich daher sehr auf meine neuen Aufgabenbereiche in der Diözese Eisenstadt und der Caritas Burgenland, wo ich einerseits all meine berufliche Erfahrung aus der Welt der Medien und Kommunikation einbringen kann und mich zum anderen besonders wichtigen sozialen, karitativen und gesellschaftspolitischen Arbeitsfeldern widmen werde. Es hat mir immer große Freude bereitet, mit und für Menschen zu arbeiten. Diese Dimension wird nun durch den wesentlichen Faktor erweitert, für Menschen da zu sein, die unserer Unterstützung bedürfen. Mein Dank gilt daher auch ganz besonders Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics, der mich mit den Leitungsfunktionen betraut hat und sein Vertrauen in mich setzt“, so Melanie Balaskovics.

„Mit Melanie Balaskovics verlässt eine verlässliche und erfolgreiche Kollegin den ORF. Sie war mehr als 20 Jahre im Unternehmen tätig und hat hervorragende Arbeit geleistet. Sie hat mit großartigem Einsatz, Engagement und viel Erfahrung ganz wesentlich zum Erfolg des ORF Burgenland beigetragen. Dafür möchte ich ihr herzlich danken und alles Gute und viel Erfolg für Ihre neue Aufgabe wünschen“, so ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics.

„Mit einem weinenden und einem lachenden Auge nehme ich den Abschied von Melanie Balaskovics zur Kenntnis. Sie hat einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg von ‚Burgenland heute‘ beigetragen und war beim Publikum sehr beliebt. Ich werde sie als kompetente und sehr soziale Kollegin vermissen. Ich freue mich aber auch für Melanie und wünsche ihr für ihre neue Aufgabe alles Gute. Ich bin mir sicher, sie wird auch in Zukunft in ihrer neuen Funktion medial präsent sein“, so Chefredakteur Mag. Walter Schneeberger.

