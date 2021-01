SPÖ-Silvan: „Innenminister muss zu Vorwürfen rund um seine Master-Arbeit Stellung beziehen!“

Plagiatsexperte Stefan Weber mit vernichtendem Urteil auf Twitter: „Master-Arbeit von Innenminister liest sich wie ein ÖVP-Papier“

Wien (OTS/SK) - Gerade als Arbeitsministerin Aschbacher kurz vor ihrem Rücktritt im Zuge der Plagiatsaffäre stand, wurde der Wikipedia-Eintrag von Innenminister Nehammer MSC geändert. Konkret wurde eine Stelle aus dem Wikipedia-Eintrag Nehammers entfernt, in der stand, dass Nehammer den Universitätslehrgang in politische Kommunikation mit dem Master of Science abgeschlossen hat. SPÖ-Abgeordneter zum Nationalrat Rudolf Silvan forderte Nehammer auf, diesen Umstand zu erklären und reinen Tisch zu machen. Bis dato hat der Innenminister jedoch nicht reagiert. ****

Nun ist Silvan auf einen Tweet von Plagiatsprüfer Stefan Weber aufmerksam geworden. In diesem schreibt der Plagiatsprüfer, der die mangelhafte Arbeit von Aschbacher aufgedeckt hat, dass sich die Master-Arbeit von Innenminister Nehammer eher wie eine vorwissenschaftliche Arbeit und wie ein ÖVP-Papier liest.

Dem Abgeordneten geht es hier keinesfalls um das Schlechtmachen seines politischen Mitbewerbers. Silvan sieht jedoch durch Arbeiten wie die von Aschbacher und Nehammer die gute wissenschaftliche Praxis massiv gefährdet. Dies sei vor allem gegenüber den vielen ehrlichen und hart arbeitenden Studierenden unfair. Laut Silvan ist es aber vor allem auch im Interesse von Innenminister Nehammer und der ÖVP, zu diesen Vorwürfen Stellung zu beziehen, denn diese Vorwürfe rücken das ohnehin schon angeschlagene Image der Politik in ein noch schlechteres Licht.

Der Tweet zum Nachlesen: https://tinyurl.com/y38ktryc

