Janoch/Ledóchowski: Arbeiterkammer sieht Familie als Problem

Familienpodcast der AK brandmarkt Familien

Wien (OTS) - „Der neue und aus Mitgliedsbeiträgen finanzierte Familienpodcast der Arbeiterkammer brandmarkt Familie als Problemfall. Das steht leider im traurigen Einklang mit dem Wiener Regierungsübereinkommen“, so der Sprecher für Christdemokratie der neuen Volkspartei Wien, Jan Ledóchowski. Anstatt die für Mensch und Gesellschaft positiven und sinnstiftenden Aspekte von Familie zu beleuchten, zeichnen die drei ersten Podcast-Beiträge ein düsteres Bild: Konservative Wende für die Frau, Härtefall Alleinerzieherinnen und Gewalt in der Familie.

Auf den 212 Seiten des Koalitionsabkommens der Wiener Stadtregierung kommt das Wort „Mutter“ nur dreimal vor: Mütter, die schneller ins Berufsleben einsteigen sollen; Mütter, die während der Schwangerschaft Alkohol trinken und Mütter von radikalisierten Kindern. Bloß Väter finden noch weniger Beachtung. „Die Familie als unterstützungswürdigen und unersetzbaren ersten Ort der Sozialisation und Erziehung von Kindern sucht man im Wiener Regierungsabkommen vergeblich“, so Ledóchowski. „In Zeiten des Lockdowns wurde häufig nur von Problemen, Strapazen und schlechten Erfahrungen berichtet, die innerhalb der Familie stattgefunden haben. Es ist wichtig, auch das Positive zu erwähnen! Familien, die Zeit gefunden haben, gemeinsam zu essen, zu basteln oder spielen“, betont die Familiensprecherin der neuen Volkspartei Wien, Silvia Janoch.

Im Regierungsprogramm finden sich praktisch keine Maßnahmen, die auf eine Stärkung und Förderung von Familien abziehen. Statt Worten der Anerkennung für die Leistungen von Eltern während des Lockdowns, wird ihr Verhalten aber als „konservativer Backlash“ kritisiert, so nun auch im Podcast der Arbeiterkammer. „Diese Kritik an den persönlichsten Lebensentwürfen von Familien ist eine unangemessene politische Bevormundung von Bürgern“, so Ledóchowski. „Familie, das ist eine Gruppe von Menschen, die zusammenlebt und wo in ihren unterschiedlichen Formen Eltern für Kinder und Kinder für ihre Eltern Verantwortung übernehmen“, so Janoch.

„Familie ist mehr als nur die Summe ihrer Mitglieder. In der Familie werden Individualität, Gemeinsinn und Werthaltungen vermittelt und von diesen Voraussetzungen leben Gesellschaft und Demokratie. Deshalb fordern wir die Wiener Stadtregierung dazu auf, die Familien als positives Lebensmodell durch konkrete Maßnahmen zu stützen“, so Janoch und Ledóchowski abschließend.

