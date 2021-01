ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Premiere „Winterheimat Filzmoos“ und zweiteiliger Themenabend zur Corona-Impfung

Außerdem: „Land der Berge“-Doppel; tagsüber „ORF III AKTUELL“ und „Nationalratssondersitzung“ in „Politik live“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Mittwoch, dem 13. Jänner 2021, mit „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) in den Tag und überträgt ab 10.30 Uhr im Rahmen von „Politik live“ die erste von zwei Nationalratssondersitzungen zum Thema Corona, die diese Woche auf Verlangen der SPÖ zum Thema einer neuen Teststrategie für Österreich stattfindet. Erwartet wird ein dringlicher Antrag oder eine dringliche Anfrage an Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die Sondersitzung kann parallel zur ORF-III-Übertragung auch in ORF 2 verfolgt werden.

Im Hauptabend führt eine „Heimat Österreich“-Neuproduktion in die „Winterheimat Filzmoos“ (20.15 Uhr), denn an kaum einem Ort ist man der Natur zu dieser Jahreszeit näher. Was heute ein beliebter Skisportort ist, war immer – und ist es zum Teil bis heute – eine bergbäuerliche Gemeinde, in der der Lebensrhythmus der Alten und Traditionen hochgehalten werden. Malerisch auf 1.000 Metern Seehöhe gelegen, sind die alpinen Winter hart und rau und hüllen die Landschaft in ihr schönstes Kleid. Regisseur Christian Papke zeigt, wie die Menschen hier in der kalten Jahreszeit leben, wie sie auf Schlitten das Heu aus den Berghütten einbringen und das geschlägerte Holz ins Tal führen. Wenn die Tage kürzer werden, hält man sich mit Stubenmusik bei Laune, die hier immer noch integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens ist.

„Land der Berge“ zeigt anschließend „Die Alpen im Winter – Zwischen Dreikönig und Fasnacht“ (21.05 Uhr), gefolgt von der „Winteridylle in Österreich: Berg und See in Eis und Schnee“ (21.55 Uhr).

Danach befassen sich die ORF-III-Gesundheitsformate mit der Corona-Impfung, beginnend mit „MERYNS sprechzimmer: Corona-Impfstoffe – Was wissen wir?“ (22.25 Uhr). Internist Siegfried Meryn begrüßt dazu Prof.in Ursula Wiedermann-Schmidt, Vorsitzende der Österreichischen Impfkommission, und Dr. Christoph Wenisch, Abteilungsvorstand der 4. Medizinischen Abteilung mit Infektions- und Tropenmedizin sowie der Intensivstation der Klinik Favoriten. Sein Impf-Foto ging am 27. Dezember um die Welt. Im „Sprechzimmer“ diskutieren sie über medizinische, gesellschaftliche und ethische Aspekte der Impfung. Zum Abschluss des Abends beantwortet „treffpunkt medizin“ um 23.15 Uhr „10 Fragen zur Corona-Impfung“ – von Herkunft und Sicherheit der Impfstoffe bis hin zu Wirkung und Nebenwirkungen.

