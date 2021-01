CLARK: Führendes europäisches InsurTech erhält 69 Millionen Euro von Tencent und Bestandsinvestoren in Series C

Frankfurt am Main (ots) - CLARK auf Kurs, der führende Versicherungsmakler in Europa zu werden

Der digitale Versicherungsmanager CLARK gibt heute den Abschluss seiner Series-C Finanzierungsrunde in Höhe von 69 Millionen Euro bekannt. Mit dieser Finanzierung wird CLARK sein schnelles Wachstum durch weitere Investitionen in sein Produkt und Kundenakquise beschleunigen und seinen Wettbewerbsvorsprung weiter ausbauen. Angeführt wird die jüngste Finanzierungsrunde von Tencent, während bestehende Investoren wie Portag3 Ventures, White Star Capital und Yabeo ihre Investitionen in CLARK ebenfalls erhöhen.

"Wir sind begeistert, mit der Hilfe von Tencent noch schneller zu wachsen und so unser Ziel zu erreichen, der größte Versicherungsmakler für Verbraucher in Europa zu werden", sagt Dr. Christopher Oster, CEO und Mitgründer von CLARK.

"Mit seinem technologiegetriebenen und kundenzentrierten Geschäftsmodell ist CLARK ein klarer Marktführer in der digitalen Versicherungsbranche in Deutschland. Wir freuen uns, CLARK mit unserem Investment dabei zu unterstützen, sein Wachstum in der InsurTech-Branche weiter voranzutreiben", sagte Alex Leung, Assistant General Manager von Tencent.

CLARK freut sich auf den Weg zur Marktführerschaft im Versicherungsmakler-Segment, das allein in Deutschland und Österreich 20 Milliarden Euro Provisionsvolumen umfasst. Der Markt ist reif für einen Umbruch, da viele Kunden mit bestehenden Lösungen der Versicherungsbranche unzufrieden sind. CLARK verbindet Datenintelligenz mit dem persönlichen Kontakt zu persönlichen Versicherungsberatern, um seinen Kunden die bestmögliche Empfehlung zu geben. So erreicht CLARK eine Kundenzufriedenheit von 90%.

Die Series C (Placement Agent: JP Morgan) ist der aktuelle Höhepunkt einer Reihe von Meilensteinen in der Unternehmensgeschichte von CLARK: CLARK hat sich als einer der führenden Versicherungsmakler in der fragmentierten deutschen Maklerlandschaft etabliert, seinen Kundenstamm auf über 300.000 Personen ausgebaut, erfolgreich nach Österreich expandiert und beschäftigt mehr als 270 Mitarbeiter.

Über CLARK

CLARK ist ein führender Versicherungsmanager und bietet seinen Kunden eine voll-digitale Möglichkeit ihre Versicherungen zu verbessern. Nach einem 5-minütigen Anmeldeprozess haben Kunden die Möglichkeit, in einem übersichtlichen Versicherungs-Cockpit in der App (iOS und Android) und auf der Webseite den Status ihrer Versicherungssituation einzusehen. Algorithmus-basiert bietet CLARK eine Analyse sämtlicher Tarife des Kunden. CLARK durchsucht das Angebot des gesamten Marktes, um die besten Tarife zu identifizieren. Kunden haben im Anschluss die Möglichkeit, mit wenigen Klicks ihre Versicherungssituation zu verbessern. CLARK wurde im Juni 2015 von Dr. Christopher Oster, Steffen Glomb, Dr. Marco Adelt und Chris Lodde in Deutschland gegründet und bietet seinen Service seit 2020 auch in Österreich an. Die Geschäftsführung in Österreich hat neben Marco Adelt der Salzburger Dr. Philip Steiner inne. CLARK ist anerkannt für die Kombination eines technologie-getriebenen Ansatzes mit der qualitativen Beratung durch Experten.

Über Tencent

Tencent nutzt Technologie, um das Leben von Internetnutzern zu bereichern. Unsere Kommunikations- und sozialen Plattformen, Weixin und QQ, verbinden Nutzer untereinander und machen ihr Leben einfacher. Unsere Plattform für zielgerichtete Werbung hilft Werbetreibenden, Hunderte von Millionen von Verbrauchern in China zu erreichen. Unsere FinTech- und Business-Services unterstützen das Geschäftswachstum unserer Partner und helfen ihnen bei digitalen Upgrades. Tencent investiert stark in Talente und technologische Innovationen und fördert aktiv die Entwicklung der Internetbranche. Tencent wurde 1998 in Shenzhen, China, gegründet. Die Aktien von Tencent (00700.HK) sind am Main Board der Börse von Hongkong notiert.

