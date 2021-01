Eppinger ad Dusika-Stadion: Radsport wird in Überlegungen zum Neubau eingebunden

Vertreter des Radsportes erhalten Einladung zu nächster Sitzung des Landessportrates

Wien (OTS) - „Es ist richtig und wichtig, dass der Radsport in die weiteren Überlegungen eingebunden wird. Daher begrüßen wir die Entscheidung, Vertreter des Radsportes in die nächste Sitzung des Landessportrates einzuladen“, so Sportsprecher Peter L. Eppinger nach der heutigen Sitzung des Landessportrates mit dem zuständigen Stadtrat Hacker.

Die Wiener Sportvereine und unsere Stadt brauchen dringend eine neue und moderne Mehrzweckhalle – sowohl für den Spitzen-, als auch für den Breitensport. „Das ist eine langjährige Forderung der neuen Volkspartei Wien“, betont der ÖVP-Sportsprecher zur Entscheidung, auf dem Standort des jetzigen Dusika-Stadions eine neue Sportstätte zu errichten.

