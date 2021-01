„Report“ über die Rochade im Arbeitsministerium, Impfen mit Anlaufschwierigkeiten und Lockdown-Konflikte

Am 12. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio: Gesundheitsminister Rudolf Anschober

Susanne Schnabl präsentiert den „Report" am Dienstag, dem 12. Jänner 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Erzwungene Rochade

Statt Christine Aschbacher übernimmt Martin Kocher das Arbeitsministerium. Was ging hinter den Kulissen vor, nachdem die gravierenden Vorwürfe gegen Aschbachers wissenschaftliche Arbeiten bekannt geworden waren? Warum hat sich Bundeskanzler Kurz für den parteifreien IHS-Chef Martin Kocher entschieden? Eine Analyse von Martin Pusch und Sophie-Kristin Hausberger.

Impfen mit Anlaufschwierigkeiten

Die ersten Covid-19-Impfungen Ende Dezember wurden medienwirksam gefeiert, doch der eigentliche Start der Impfkampagne verläuft holprig. Woran liegt das? Warum werden Impfdosen gelagert statt gleich verimpft? Und warum zögern selbst Mediziner/innen und Pflegepersonal, beim Impfen vorne mit dabei zu sein? Eva Maria Kaiser und Nicole Kampl mit einer Spurensuche.

Lockdown-Konflikte

Österreich steckt mitten im nunmehr dritten Lockdown, und von der politischen Geschlossenheit und Einigkeit, wie man sie im März noch erlebte, ist nichts mehr übrig. Auch bei den Teststrategien zur Kontrolle der Pandemie gibt es mittlerweile verschiedene Ansätze und Forderungen von Interessenvertretern – manche Bundesländer wie Vorarlberg gehen jetzt ihren eigenen Weg. Eine Bestandsaufnahme der Konfliktfelder von Yilmaz Gülüm und Julia Ortner.

Zu Gast im Studio ist Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Die Grünen.

Wo bleibt das Glyphosat-Verbot?

Bereits vor einem Jahr hätte in Österreich ein Verbot des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat in Kraft treten sollen – tatsächlich ist man hierzulande nach wie vor weit davon entfernt. Nach rechtlichen Pannen und Formalfehlern zweifeln nicht nur Europarechtsexperten an der Umsetzbarkeit. Doch wie geht es nun weiter? Welche Möglichkeiten gibt es tatsächlich, das Pestizid einzuschränken und welche Pläne hat die Regierung? Ein Bericht von Judith Langasch.

