„ORF III Kulturdienstag“: Dreiteiliger „Erbe Österreich“-Abend u. a. mit Premiere von „Wien zur Kaiserzeit – Bilder von damals“

Außerdem: Dokuzweiteiler „Wien, wie es einmal war“ und „erLesen“ mit Clemens Berger, Aida Loos und Stefanie Sargnagel

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ widmet sich am 12. Jänner 2021 in drei „Erbe Österreich“-Produktionen dem Stadtbild Wiens im Wandel der Zeit, beginnend mit der ORF-III-Neuproduktion „Wien zur Kaiserzeit – Bilder von damals“. Im ORF-III-Büchermagazin „erLesen“ begrüßt Heinz Sichrovsky Clemens Berger, Aida Loos und Stefanie Sargnagel. Zum Start in den Tag meldet sich bereits um 9.30 Uhr „ORF III AKTUELL“ mit einem Überblick des tagesaktuelle Geschehens.

Der Hauptabend wird von Norman Vaughans „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Wien zur Kaiserzeit – Bilder von damals“ (20.15 Uhr) eröffnet. Bekannt und beliebt – die Wiener Stadtteile Mariahilferstraße, Naschmarkt oder Prater. Um 1900 sahen diese Plätze noch deutlich anders aus: Damals bevölkerten Frauen mit weiten Röcken und Männer mit Melone und Sonnenschirm die Szenerie, Pferdedroschken waren das Verkehrsmittel der Wahl. Die Straßen erschienen unendlich breit, die Menschen darauf verloren. Für diese ORF-III-Neuproduktion wurde ein Schatz an historischen Fotos ausgegraben – Bilder, die Wien teilweise noch so zeigen, wie es vor der Schleifung der Stadtmauer ausgesehen hat. Diesen Auszügen wird mittels Computeranimationen Leben eingehaucht, um das Publikum anschließend in die Zeit der Jahrhundertwende zu führen – einem Stadium des städtebaulichen Wandels und gesellschaftlichen Umbruchs. Anschließend folgt der „Erbe Österreich“-Zweiteiler „Wien, wie es einmal war“ (ab 21.05 Uhr).

Zum Abschluss des „ORF III Kulturdienstags“ begrüßt Heinz Sichrovsky in „erLesen“ (22.40 Uhr) den Autor Clemens Berger, die Kabarettistin und Schauspielerin Aida Loos sowie die Autorin und Künstlerin Stefanie Sargnagel. Clemens Bergers aktueller Roman „Der Präsident“ befasst sich mit dem Burgenländer Julius Koch, der als Doppelgänger des Präsidenten Ronald Reagan in den USA Karriere gemacht hat. Aida Loos hat das Spiel mit den Identitäten auf die Spitze getrieben, indem sie Maria Vassilakou, Ursula Stenzel, HC Strache, Wolfgang Sobotka und auch Christiane Hörbiger parodiert hat. In ihrem aktuellen Programm „Filterloos“ ist sie auf (Nikotin-)Entzug, was ihren scharfen Blick auf die Welt in keiner Weise trübt. Stefanie Sargnagel hat im Oktober ihren ersten Roman „Dicht. Aufzeichnungen einer Tagediebin“ vorgelegt, der von ihrem Heranwachsen in Wien erzählt, einer Stadt nach der Jahrtausendwende, die so heimelig und gleichzeitig unheimlich wie ein „Junkie-Wohnzimmer“ erscheint.

