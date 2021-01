Veloce Kuriere: Kündigungen zurückgenommen, Betriebsrat gegründet

vida-Gruber: „Recht auf Mitbestimmung durchgesetzt!“

Wien (OTS) - „Es freut mich wirklich sehr, dass die Beschäftigten von Veloce Kuriere dem Druck der Unternehmensführung standgehalten haben und sich nicht von ihrem Plan, einen Betriebsrat zu gründen, abbringen haben lassen“, sagt Helmut Gruber, Vorsitzender der Gewerkschaft vida Wien und Vizepräsident der Arbeiterkammer Wien. Im vergangenen Dezember wurden nämlich jene sieben MitarbeiterInnen, die eine Betriebsversammlung einberiefen und jetzt am 4. Jänner trotz starkem Gegenwind seitens des Unternehmens einen Betriebsrat gründeten, kurzerhand entlassen. „Das ist eine ganz klare Motivkündigung gewesen, die wir als Gewerkschaft vida natürlich nicht so stehenlassen konnten“, so Gruber weiter, der bereits das Klagen gegen die Kündigungen ankündigte: „Ich bin froh, dass sich die Kolleginnen und Kollegen im Dezember an uns gewandt haben. Damit konnten wir sie bei der Durchsetzung ihres betrieblichen Mitbestimmungsrechts unterstützen.“++++

Nach den Turbulenzen im Vorfeld der Betriebsratswahl zeigt sich der neue Betriebsratsvorsitzende Jakob Zelger zuversichtlich: „Ich wünsche mir eine gute Basis und gegenseitiges Vertrauen mit der Geschäftsleitung, um Konflikte in Zukunft konstruktiv zu lösen.“ Für seine KollegInnen werden er und sein Team - wie er sagt - immer ein offenes Ohr haben und durch ihr Engagement versuchen, den „Arbeitsalltag der Fahrradbotinnen und -boten stetig zu verbessern“.

vida-Gewerkschafter Gruber gratuliert Zelger zur Wahl und schließt: „Nach Mjam und lieferservice.at ist Veloce Kuriere nun der dritte Fahrradbotendienst, wo ein Betriebsrat tätig ist. Die Kündigungen jener Beschäftigten, die die Betriebsversammlung einberufen hatten, wurden von Veloce allesamt zurückgenommen. Es hat sich wieder einmal gezeigt, wie wichtig Mitbestimmung in Betrieben ist.“

