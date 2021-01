Der Ö3-Podcast-Award: Der erste Preis für Podcasts aus Österreich!

Die Top 3-Gewinner/innen werden am 10. Februar im Ö3-Wecker präsentiert.

Wien (OTS) - Worüber lachst du, weinst du, wer überrascht dich und über wen regst du dich so richtig auf? Podcasts sind zwar nicht neu, aber gerade super-trendy! Und Tatsache ist: Es gibt immer mehr Podcasts auch aus Österreich, derzeit ca. 1.000 und 350 davon sind allein im Jahr 2020 dazugekommen. #coronaboost Wir vom Hitradio Ö3 wollen ihnen eine Bühne geben – we proudly present: Der Ö3-Podcast-Award - Der erste Preis für Podcasts aus Österreich! Und das Beste daran: Die Ö3-Gemeinde kann ihre Favoriten ab sofort ins Rennen schicken und auf der Ö3-Homepage nominieren (bis 5. Februar um 12.00 Uhr). Ihre Stimme ist entscheidend, denn aus allen Nominierungen wird eine Ö3-Redaktion die Top-20-Podcasts aus Österreich ermitteln.

Ö3-Senderchef Georg Spatt: „Radio und Podcasts sind ja ganz enge Verwandte. Und mit dem Ö3-Podcast-Award laden wir also jetzt zum ersten großen Familientreffen ein. Meinungsaustausch, Streit und Umarmung inklusive – wie bei jedem guten Familienfest!“

Nominiert werden können alle österreichischen Podcasts, bei denen mindestens ein/e Sprecher/in in Österreich wohnt oder geboren ist, oder die in Österreich aufgenommen und produziert werden. Vom jeweiligen Podcast müssen im letzten Jahr mindestens fünf Ausgaben veröffentlicht worden sein. Um fair zu bleiben sind alle Ö3-Podcasts sowie die privaten Podcasts der Ö3-Mitarbeiter/innen vom Award ausgeschlossen. Eine Ö3-Redaktion entscheidet dann aufgrund der Anzahl der Nominierungen und eines Kriterienkatalogs, der z.B. die technische Qualität, den Unterhaltungsfaktor, die Recherchequalität bei journalistischen Themen etc. berücksichtigt.

Hitradio Ö3 stellt in den nächsten Wochen im laufenden Programm – vom Ö3-Wecker bis zum wöchentlichen „Treffpunkt Podcast“ (mittwochs von 22.00-24.00 Uhr) die von den Hörer/innen nominierten Podcasts vor. Die Highlights jeder Woche werden immer freitags in einem eigenen Podcast-Magazin zum Ö3-Podcast-Award auf der Ö3-Homepage zusammengefasst. Der Ö3-Podcast-Award wird am Mittwoch, den 10. Februar im Ö3-Wecker an die Top-3-Gewinner/innen vergeben. Die Top-20-Liste wird in der Sendung „Treffpunkt Podcast“ und auf der Ö3-Homepage präsentiert. Und dann werden sich sicher ein paar der ausgezeichneten Podcaster/innen auch regelmäßig auf Ö3 hören – und gleichzeitig wird es auch laufend mehr Ö3-Angebote als Podcasts geben. Die Familie wird also größer…

