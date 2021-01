Neues KONSUMENT-Buch: „Das Lexikon für die digitale Welt“

Mehr als 1.000 Begriffe rund um Computer, Smartphone, Internet und Smart-TV verständlich erklärt

Wien (OTS/VKI) - 4k, HDMI, IoT, USB-C, Thread: Nicht ein jeder ist wie selbstverständlich mit Smartphone, Computer und Internet aufgewachsen und kann sich auf die in der Technikwelt herumschwirrenden Kürzel und Begriffe einen Reim machen. Besonders für die ältere Generation können technische Kürzel und Anglizismen eine größere Hürde darstellen. Doch das muss nicht so sein. Gernot Schönfeldinger, Redakteur für Technikthemen, hat im neuen KONSUMENT-Buch „Das Lexikon für die digitale Welt“ rund 1.200 relevante Begriffe aus dem Technik-Universum zusammengetragen und verständlich erklärt. Da zahlreiche Begriffe aus dem Englischen stammen oder als Neuschöpfungen an englische Wörter angelehnt sind, bietet das Nachschlagewerk darüber hinaus eine lautmalerische Aussprachehilfe. Eine Leseprobe und weitere Informationen zum Buch gibt es unter www.konsument.at/technik-lexikon.

Auch wenn es vielen auf den ersten Blick so scheinen mag: Das technische Vokabular ist keine unentschlüsselbare Geheimsprache. „Mit diesem Technik-Lexikon, das auf Wunsch unserer Leserinnen und Leser entstanden ist und von diesen bereits stark nachgefragt wird, wollen wir zeigen, dass man sich auch als Laie ein solides Grundverständnis für technische Begriffe und Sachverhalte aneignen kann. Ziel des Buches ist demnach nicht, nach der Lektüre ausführlich technische Details und Funktionsweisen erklären zu können“, betont Gernot Schönfeldinger. „Es geht vielmehr darum, Begriffe einordnen zu können und zu wissen, was sie im Alltagsgebrauch konkret für einen selbst bedeuten. Sprich: Dieses Buch soll ein hilfreicher Zugangsschlüssel sein, um in der digitalen Welt mitreden zu können.“



SERVICE: Gernot Schönfeldinger: Das Lexikon für die digitale Welt. Verein für Konsumenteninformation (Hrsg.), Wien 2020, 192 Seiten, broschiert; ISBN 978-3-99013-096-4; 19,90 Euro. Das KONSUMENT-Buch ist im Buchhandel und beim VKI unter 01/588 774 erhältlich bzw. kann online unter www.konsument.at/technik-lexikon bestellt werden.

