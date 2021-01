ÖHV begrüßt Bestellung Kochers als Arbeitsminister

Rettung von Arbeitsplätzen in stark von Corona getroffenen Branchen und Regionen muss höchste Priorität haben.

Wien (OTS) - „Die Bestellung eines renommierten Ökonomen wie Dr. Martin Kocher als Arbeitsminister gibt Betrieben und Mitarbeitern in den Branchen und Regionen Hoffnung, die Corona so fest im Griff hat“, hält Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, zur Ankündigung von Bundeskanzler Kurz fest, dem IHS- und Fiskalratschef die Arbeitsagenden in der Bundesregierung zu übertragen: „Die Prioritäten liegen auf der Hand. Gehen wir sie gemeinsam an. Der Austausch zwischen Politik und Wirtschaft war noch nie so wichtig“, verweist Gratzer darauf, dass die Pandemie in manchen regionalen und Branchenclustern wie den Skigebieten, den Thermenregionen und dem Städte- und Kongresstourismus massive mittelfristige Schäden nach sich zieht: „Da werden wir um ambitionierte mittelfristige arbeitsmarktpolitische Programme nicht herumkommen“, ist der Branchenkenner überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

Martin Stanits

Leiter Public Affairs | Unternehmenssprecher

T: +43 664 516 08 31

martin.stanits @ oehv.at

www.oehv.at