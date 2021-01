SPÖ Silvan: „Aschbacher-Plagiatvorwürfe bringen nun auch Nehammer in Bedrängnis“

Informationen eines Whistleblowers zu Folge, soll Nehammers Wikipediaeintrag bzgl. seines Studiums kurzfristig geändert worden sein

St. Pölten (OTS) - Plagiataffäre / Unmittelbar nach dem Rücktritt der Arbeitsministerin, Frau Mag. Christine Aschbacher erhält der Abgeordnete zum Nationalrat Rudolf Silvan einen brisanten Hinweis. Der Wikipediaeintrag von Innenminister Mag. Karl Nehammer, wurde vorgestern um 18:15 Uhr - also als die Arbeitsministerin Aschbacher bereits kurz vor dem Rücktritt stand, geändert. Silvan: „Das ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Doch es soll sich um jene Stelle handeln, an der Nehammers Studienabschluss an der Uni Krems erwähnt wurde.“

Genauer gesagt, wurde nur eine Stelle aus dem Wikipediaeintrag entfernt, und zwar jene in der stand, dass Nehammer den Universitätslehrgang in politische Kommunikation mit dem Master of Sciene abgeschlossen hat. Silvan glaub nicht an Zufälle und fordert Innenminister Nehammer nun auf, klar Schiff zu machen. Da Wikipediaeinträge nicht nur von der jeweils betroffenen Person gemacht werden, wäre es auch möglich, dass der Eintrag nicht in Absprache mit dem Innenministers geändert worden ist.

Den Wikipediaverlauf von der Seite des Innenministers finden Sie hier:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Nehammer&action=histo

ry

