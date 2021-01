Der Wiener Impfplan. Wann und wo man die Corona-Impfung erhält.

Ab 18. Jänner können sich alle Wienerinnen und Wiener für eine Corona-Impfung anmelden. Ein detaillierter Überblick über den Ablauf.

Wien (OTS) - Das Gesundheitsressort der Stadt Wien nennt Stadtpolitik Wien die Details zum Impfplan. Am 18. Jänner wird eine Vormerkplattform auf impfservice.wien freigeschaltet. Bereits Ende Jänner wird dann mit der Impfung von Wienerinnen und Wienern außerhalb der institutionalisierten Sektoren in 12 Impfzentren und einer neuen Impfstraße begonnen.

Beim anstehenden Rollout der Impfungen erhält die Stadt wöchentlich etwa 20.000 Dosen, die in der Phase 1 bei Personen ab 80 Jahren, in Alten- und Pflegeeinrichtungen, beim Gesundheitspersonal im hochexponierten Bereich, bei Rettungsdiensten und Haus- und Zahnärztinnen sowie in COVID-Laboren verimpft werden.



Phase 2 umfasst die erweiterte Risikogruppe (inkl. Personen > 70 J.), Phase 3 dann die allgemeine Risikogruppe (inkl. Menschen > 60 J.) und Betriebe. Zuletzt werden die restlichen Personen über 16 Jahre geimpft (rd. 1,2 Mio.). ien verfügt bereits über den elektronischen Impfpass, die Zahl der Impfungen wird realtime an den Bund geliefert. Ein eigenes Dashboard ist dzt. nicht vorgesehen.



Alle Details auf Stadtpolitik Wien: Der Wiener Impfplan.



