PULS 4 Coup: Superstar Mirjam Weichselbraun moderiert "The Masked Singer Austria"

PULS 4 angelt sich größten "The Masked Singer"-Fan im österreichischen Show-Business. Mirjam Weichselbraun moderiert 2. Staffel des internationalen TV-Hits exklusiv auf PULS 4.

Wien (OTS) - Mirjam Weichselbraun, Österreichs Show-Moderatorin Nummer 1, wird die zweite Staffel des internationalen TV-Hits in Österreich exklusiv auf PULS 4 präsentieren. Mirjam Weichselbraun ist nicht nur durch mehr als zwei Jahrzehnte internationale und nationale Show-Erfahrung die beste Besetzung in der Moderation. Die gebürtige Tirolerin ist außerdem der größte „The Masked Singer“-Fan im Show-Business. Die Show ist im ersten Halbjahr 2021 auf PULS 4 zu sehen.

Mirjam Weichselbraun: „Ich liebe gute Shows, und The ‚Masked Singer‘ ist genau das. Außerdem ist meine Tochter ein großer Fan der UK Variante, welches besseres Argument gibt es, als eine Show zu moderieren. Ich freue mich auf viele unterhaltsame Momente und darauf, gemeinsam mit ganz Österreich zu raten, wer unter den Masken steckt.“

Stefanie Groiss-Horowitz, Senderchefin PULS 4: „Mit Mirjam Weichselbraun als Moderatorin der neuen Staffel von „The Masked Singer Austria“ findet zusammen, was zusammengehört. Mit ihrem unverwechselbaren Charme, ihrer Spontaneität und ihrem Witz passt sie perfekt auf die Bühne der liebenswertesten Show des Landes. Wir stehen gemeinsam in den Startlöchern und freuen uns, Österreich mit dieser unverwechselbaren Sendung herrliche Fernsehmomente zu bieten.“

„The Masked Singer Austria“

Die verrückteste und liebenswerteste Show des Landes „The Masked Singer Austria“ auf PULS 4 geht in die zweite Runde. Über 2,6 Millionen ZuschauerInnen verfolgten die gesamte erste Staffel des TV-Hits auf PULS 4 (WSK*). Nach „Geistergräfin“ Nina Proll, „Steinbock“ Alfons Hainder und „Lipizzaner“ Simone Stelzer entführen in der zweiten Staffel neue, fulminante Kostüme die ZuseherInnen in eine zauberhafte Welt voller Musik, Emotion und Rätselspaß. Sängerin Nadine Beiler kürte sich als „Yeti“ als erste mit der #TMSA-Krone. Welche Promis versuchen sich nun Woche für Woche in die Herzen der ÖsterreicherInnen und die nächste Show zu singen? Wer kann das größte Geheimnis des Landes lüften und die wahren Identitäten Masked Singer durch Indizien und die unverfremdeten Stimmen während der Songs enttarnen? Wer steckt hinter der Maske?

*WSK: Der weiteste Seherkreis enthält alle ZuschauerInnen, die zumindest 1 Minute konsekutiv die 1.Staffel „The Masked Singer“ inkl. Magazin, Countdown, WH auf PULS 4 gesehen haben (E12+).

