VP-Generalsekretär Melchior: „Aufrichtiger Dank an Christine Aschbacher für ihre wertvolle Arbeit als Ministerin“

Recht auf faires Verfahren, das jedem zusteht und in Vergangenheit vielen zustand, wurde ihr versagt

Wien (OTS) - „Im Namen der Volkspartei danke ich Christine Aschbacher für ihre wertvolle Arbeit als Ministerin. Sie hat in ihrer Amtszeit wichtige Projekte vorangetrieben und mit großem Engagement zur Bekämpfung der aktuellen Gesundheits- und Arbeitsmarktkrise beigetragen. Besonders hervorzuheben ist das Erfolgsmodell der Kurzarbeit, wodurch hunderttausende Arbeitsplätze in Österreich gerettet werden konnten. Selbstverständlich respektieren wir die Entscheidung, die Christine Aschbacher heute getroffen hat. Gleichzeitig halte ich es jedoch für wichtig zu betonen, dass sich Christine Aschbacher als Ministerin nichts zu Schulden kommen lassen hat. Viel mehr war es ihr stets ein Anliegen, bestmögliche Arbeit für die Österreicherinnen und Österreicher zu leisten“, so der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.



„Wir hätten gedacht, dass Christine Aschbacher ein faires Verfahren zur Klärung der Vorwürfe ohne Vorverurteilung zusteht – so wie das in der Vergangenheit in Österreich, beispielsweise bei Thomas Drozda, Johannes Hahn oder auch Bogdan Roscic, gehandhabt wurde und auch im Ausland der Fall ist. Die politische Kampagne gegen ihre Person hat aber dazu geführt, dass sie diesen Schritt setzt, um ihre Familie zu schützen. Wir wünschen Christine Aschbacher und ihrer Familie alles erdenklich Gute“, so Melchior abschließend.



