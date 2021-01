Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - ZEUGENAUFRUF

Vorfallszeit: 08.01.2021, 17:10 Uhr Vorfallsort:22., Panethgasse /Sebaldgasse

Wien (OTS) - Zwei Fußgänger wurden an der Ecke Panethgasse mit der Sebaldgasse von einem Fahrzeug erfasst. Die 70-jährige Frau erlitt dabei schwerste Verletzungen, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 62-jährige Mann wurde mit schweren Verletzung von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrzeuglenker ohne anzuhalten von der Örtlichkeit. Laut Zeugen soll es sich bei dem fahrerflüchtigen KFZ um eine schwarze Limousine gehandelt haben. Das Verkehrsunfallkommando ist mit den Erhebungen des Unfallherganges befasst und sucht dringend nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug sowie zu dem fahrerflüchtigen Lenker bzw. der Lenkerin können, auch anonym, an jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle

Kontrollinspektorin Barbara Gass

Telefon: 01 31310 72133

E-Mail: barbara.gass @ polizei.gv.at